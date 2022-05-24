Від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні €4,5 мільярда підтримки — Finance.ua

Від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні €4,5 мільярда підтримки

Вчора 12:23 — Казна та Політика

Від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні €4,5 мільярда підтримки

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ на українську землю Європейський Союз надав Україні загалом 4,5 млрд євро фінансової підтримки.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква на брифінгу.

«Загальна цифра підтримки, яку Європейський Союз надав із початку відкритої війни росії проти України, — 4,5 млрд євро», — сказав він.

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Жовква, зокрема, нагадав, що минулого тижня Україна отримала другий транш макрофінансової допомоги обсягом 600 млн євро.

Також, за його словами, додаткові 500 млн євро надійшли до так званого Європейського фонду миру, який загалом наразі становить 2 млрд євро. Заступник керівника ОП пояснив, що фонд — це ті кошти, які держави — члени ЄС можуть використовувати, коли постачають Україні додаткові обсяги важкого озброєння.

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Водночас він проінформував, що минулого тижня в ЄС було прийнято рішення про запровадження нового траншу макрофінансової допомоги Україні у розмірі до 9 млрд євро, але його ще мають схвалити Рада ЄС і Європарламент.

«Це — безпрецедентна сума, яка будь-коли виділялася Європейським Союзом Україні та, напевно й іншим третім державам», — зазначив Жовква.

Як повідомлялося, Україна потребує щомісячно додатково близько 5 млрд дол. для закриття поточних потреб.

Світовий банк щомісяця надаватиме Україні в середньому по 200 млн дол. для оплати праці держслужбовців і вчителів, загалом на це передбачено 1,5 млрд дол.

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