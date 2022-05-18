Єврокомісія запропонувала до 9 млрд євро нового макрофінансу Україні — Finance.ua

Єврокомісія запропонувала до 9 млрд євро нового макрофінансу Україні

Вчора 15:42 — Казна та Політика

Єврокомісія запропонувала до 9 млрд євро нового макрофінансу Україні

Єврокомісія продовжить підтримувати Україну та пропонує нову макрофінансову допомогу Києву обсягом до 9 мільярдів євро у 2022 році.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у середу.

«Ми продовжимо бути поряд з Україною — упродовж усієї цієї війни і коли вони почнуть відбудовуватися. Ми пропонуємо нову макрофінансову допомогу Україні обсягом до 9 мільярдів євро у 2022 році», — заявила фон дер Ляєн.

За її словами, відновлення має поєднувати інвестиції з реформами — згодом це допоможе Україні на шляху до ЄС.

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«Ми пропонуємо платформу відновлення, очолювану Україною та Єврокомісією, яка об’єднає держави-члени ЄС, міжнародних донорів, фінансові установи та інших партнерів», — пояснила голова ЄК.

Нагадаємо, Україна зіткнулася з дефіцитом бюджету через вторгнення рф. За оцінками, Україні потрібно від 5 до 7 мільярдів доларів на місяць, щоб компенсувати цей дефіцит.

Єврокомісія, як очікувалося, 18 травня мала запропонувати фінансовий пакет у координації із союзниками та міжнародними організаціями, щоб допомогти покрити фінансовий дефіцит України обсягом 15 мільярдів доларів протягом наступних трьох місяців. Сама Єврокомісія, за повідомленнями, мала запропонувати Києву кредити на суму від 7 до 9 мільярдів євро для фінансування невідкладних потреб уряду. Гроші підуть на виплату зарплат, пенсій та лікарняних витрат.

Попередня екстрена макрофінансова допомога ЄС Україні, надана цього року, становила 1,2 млрд євро.

Довідка Finance.ua:

міністри фінансів країн G7 мають намір цього тижня узгодити пакет допомоги Україні обсягом 15 млрд євро (15,80 млрд доларів);

пакет охоплюватиме три місяці з короткостроковим фінансуванням переважно у вигляді грантів, які, на відміну від кредитів, не потрібно повертати;

Сполучені Штати вже запропонували внести половину допомоги у вигляді грантів на суму 7,5 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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