Зеленский предлагает механизм компенсации Украине ущерба от войны — Finance.ua

Зеленский предлагает механизм компенсации Украине ущерба от войны

Сегодня 11:04 — Казна и Политика

Зеленский предлагает механизм компенсации Украине ущерба от войны, www.president.gov.ua

Украина предлагает международным партнерам подписать многосторонний договор, предусматривающий конфискацию российских средств и имущества на территории других государств для компенсации ущерба, нанесенного рф в ходе войны в Украине.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

«Мы работаем над тем, чтобы россия так или иначе компенсировала все, что она уничтожила в Украине. Каждый сожженный дом. Каждую разрушенную школу, разрушенную больницу. Каждый подорванный дом культуры и объект инфраструктуры. Каждое уничтоженное предприятие. Каждый остановленный бизнес, каждую потерянную гривну — людьми, предприятиями, громадами и государством», — говорит Зеленский.

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По его словам, российские деньги в качестве компенсации должны дойти до каждого человека, семьи, пострадавшего бизнеса.

Что предлагает Зеленский

«Мы предлагаем государствам-партнерам законным способом признать то, что россия должна понести материальную ответственность за совершенные ею преступления. Это важно не только в контексте этой войны, развязанной россией. Но и в контексте любых других агрессивных действий либо россии, либо любого другого потенциального агрессора. Итак, мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый и каждая, кто пострадал от действий россии, сможет получить компенсацию всех потерь», — заявляет президент.

На основе такого договора российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены, а затем конфискованы и направлены в специально созданный фонд, из которого все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию.

«Мы предлагаем нашим партнерам стать учредителями такого фонда, а также участниками специальной международной комиссии, которая будет рассматривать иски, то есть обращения как физических, так и юридических лиц», — добавляет глава государства.

Справка Finance.ua:

по данным проекта KSE Institute «россия заплатит» при поддержке правительства и Офиса президента, по состоянию на 18 мая сумма нанесенного инфраструктуре Украины ущерба в ходе развязанной россией войны достигла 97,4 млрд дол.

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