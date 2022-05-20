В ОП рассказали, как Украине будет возмещаться причиненный россией ущерб — Finance.ua

В ОП рассказали, как Украине будет возмещаться причиненный россией ущерб

Сегодня 14:34 — Казна и Политика

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в скором времени будет представлен проект механизма возмещения Украине ущерба, причиненного российской агрессией.

Об этом он заявил во время выступления в аналитическом центре Chatham House, сообщила пресс-служба ОП.

В частности, он подчеркнул необходимость создания эффективного механизма возмещения Украине ущерба, причиненного российской агрессией.

«Должны как можно скорее решить несколько проблем. Национальные суды и международные арбитражи не имеют соответствующей юрисдикции, Европейский суд по правам человека не может обеспечить принудительное исполнение своих решений, ООН почти парализована пребыванием россии в Совбезе», — сказал Ермак.

По его словам, источниками компенсаций могут быть как упомянутые специальные налоги и пошлины на российские энергоносители и транзакции, так и государственное и частное имущество.

Однако, как подчеркнул Ермак, зарубежные активы россии защищены суверенным иммунитетом, а права олигархов — неприкосновенностью частной собственности.

«И это при том, что сама россия пренебрегает международным правом, а капиталы так называемых кошельков Путина имеют преимущественно криминальное происхождение. Следовательно, нам нужен легитимный международный механизм, который обеспечит компенсацию причиненного Россией ущерба и будет действовать, несмотря на ее категорический отказ сотрудничать. Указом президента уже создана профильная рабочая группа, которую я имею честь возглавлять. Наши и международные эксперты, в частности, Маркиян Ключковский, Джереми Шарп, Амаль Клуни и многие другие работают над проектом такого механизма, и вскоре он будет представлен. Мы рассматриваем соглашения о репарации как элемента послевоенного восстановления Украины. Среди таких мероприятий мы ожидаем также режим максимального допуска украинских товаров на рынки наших союзников и партнеров, запуск так называемого плана Маршалла для Украины», — пояснил глава ОП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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