В ОП рассказали, как Украине будет возмещаться причиненный россией ущерб — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ОП рассказали, как Украине будет возмещаться причиненный россией ущерб

Сегодня 14:34Казна и Политика
59
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в скором времени будет представлен проект механизма возмещения Украине ущерба, причиненного российской агрессией.
Об этом он заявил во время выступления в аналитическом центре Chatham House, сообщила пресс-служба ОП.
В частности, он подчеркнул необходимость создания эффективного механизма возмещения Украине ущерба, причиненного российской агрессией.
«Должны как можно скорее решить несколько проблем. Национальные суды и международные арбитражи не имеют соответствующей юрисдикции, Европейский суд по правам человека не может обеспечить принудительное исполнение своих решений, ООН почти парализована пребыванием россии в Совбезе», — сказал Ермак.
Место для вашей рекламы
По его словам, источниками компенсаций могут быть как упомянутые специальные налоги и пошлины на российские энергоносители и транзакции, так и государственное и частное имущество.
Однако, как подчеркнул Ермак, зарубежные активы россии защищены суверенным иммунитетом, а права олигархов — неприкосновенностью частной собственности.
«И это при том, что сама россия пренебрегает международным правом, а капиталы так называемых кошельков Путина имеют преимущественно криминальное происхождение. Следовательно, нам нужен легитимный международный механизм, который обеспечит компенсацию причиненного Россией ущерба и будет действовать, несмотря на ее категорический отказ сотрудничать. Указом президента уже создана профильная рабочая группа, которую я имею честь возглавлять. Наши и международные эксперты, в частности, Маркиян Ключковский, Джереми Шарп, Амаль Клуни и многие другие работают над проектом такого механизма, и вскоре он будет представлен. Мы рассматриваем соглашения о репарации как элемента послевоенного восстановления Украины. Среди таких мероприятий мы ожидаем также режим максимального допуска украинских товаров на рынки наших союзников и партнеров, запуск так называемого плана Маршалла для Украины», — пояснил глава ОП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.