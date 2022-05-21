Шмигаль назвав суми фіндопомоги від США і Євросоюзу на найближчі місяці — Finance.ua

Шмигаль назвав суми фіндопомоги від США і Євросоюзу на найближчі місяці

Вчора 21:02 — Казна та Політика

Шмигаль назвав суми фіндопомоги від США і Євросоюзу на найближчі місяці

Україна у найближчі місяці розраховує отримати фінансову допомогу у розмірі 9 млрд євро від Євросоюзу та $9 млрд від США.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Дефіцит бюджету зараз переважно закриваємо власними силами, але також активізували роботу з нашими міжнародними партнерами. Сподіваємось у найближчі місяці отримати 9 млрд євро від Євросоюзу і майже $9 млрд має надійти від Сполучених Штатів в якості фінансової допомоги. Ці кошти допоможуть нам вистояти та оперативно відновлюватися», — сказав він.

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За його словами, Україна 19 травня вже отримала частину грантових коштів від цільового фонду донорів Світового банку.

«Розмір такої допомоги склав 504 млн євро. Це, зокрема, кошти США та Великобританії», — сказав він.

Також Шмигаль нагадав, що Європейська комісія виплатила Україні другу частину траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро.

«Продовжуємо перемовини і з МВФ, і зі Світовим банком, аби запустити нові програми та проекти підтримки України. Все це робимо для того, аби в Україні залишалася стабільна макроекономічна ситуація», — сказав він.

Довідка Finance.ua:

Україна отримала з Цільового фонду Світового банку чергову частину гранту на 504 млн євро;

країни G7 пообіцяли надати понад 15 мільярдів доларів, які, за оцінками, потрібні Києву протягом наступних трьох місяців, щоб компенсувати збитки, спричинені війною з росією.

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