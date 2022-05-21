Шмигаль назвав суми фіндопомоги від США і Євросоюзу на найближчі місяці — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Шмигаль назвав суми фіндопомоги від США і Євросоюзу на найближчі місяці

Вчора 21:02Казна та Політика
584
Шмигаль назвав суми фіндопомоги від США і Євросоюзу на найближчі місяціШмигаль назвав суми фіндопомоги від США і Євросоюзу на найближчі місяці
Україна у найближчі місяці розраховує отримати фінансову допомогу у розмірі 9 млрд євро від Євросоюзу та $9 млрд від США.
Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Дефіцит бюджету зараз переважно закриваємо власними силами, але також активізували роботу з нашими міжнародними партнерами. Сподіваємось у найближчі місяці отримати 9 млрд євро від Євросоюзу і майже $9 млрд має надійти від Сполучених Штатів в якості фінансової допомоги. Ці кошти допоможуть нам вистояти та оперативно відновлюватися», — сказав він.
Читайте також
За його словами, Україна 19 травня вже отримала частину грантових коштів від цільового фонду донорів Світового банку.
«Розмір такої допомоги склав 504 млн євро. Це, зокрема, кошти США та Великобританії», — сказав він.
Місце для вашої реклами
Також Шмигаль нагадав, що Європейська комісія виплатила Україні другу частину траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро.
«Продовжуємо перемовини і з МВФ, і зі Світовим банком, аби запустити нові програми та проекти підтримки України. Все це робимо для того, аби в Україні залишалася стабільна макроекономічна ситуація», — сказав він.

Довідка Finance.ua:

  • Україна отримала з Цільового фонду Світового банку чергову частину гранту на 504 млн євро;
  • країни G7 пообіцяли надати понад 15 мільярдів доларів, які, за оцінками, потрібні Києву протягом наступних трьох місяців, щоб компенсувати збитки, спричинені війною з росією.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.