Міжнародні партнери допоможуть Україні відновити інфраструктуру за два роки – Кубраков — Finance.ua
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Міжнародні партнери допоможуть Україні відновити інфраструктуру за два роки – Кубраков

Вчора 10:15Казна та Політика
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Міжнародне співтовариство візьме участь у післявоєнному відновленні України.
Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков за підсумками Саміту міжнародного транспортного форуму-2022
«Відбиваючи російську агресію, Україна створює нову систему безпеки у світі. На жаль, ми платимо за це велику ціну, щодня втрачаючи життя українців та несучи колосальні економічні та інфраструктурні збитки», — підкреслив він.
Урядовець висловив переконання, що разом із партнерами Україна зможе відбудувати зруйноване за два роки. Міністерство інфраструктури опрацьовує перелік зруйнованих об’єктів і формує дорожню карту допомоги, яка необхідна Україні зараз та яка буде потрібна для подальшого післявоєнного відновлення.

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На саміті був ухвалений документ про «Заклик до дій у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України», в якому всі присутні очільники транспортних галузей виказали одностайну підтримку України та зобов’язались припинити будь-яку співпрацю з росією та білоруссю.
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«Я щиро вдячний за підтримку Великобританії, Німеччині, США, Литві — ініціаторам прийняття „Заклику до дій“ і всім країнам, хто приєднався до цього документу і був не байдужий у цей складний час» — зазначив Кубраков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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