Країни G7 виділять понад $15 мільярдів для економіки України — Finance.ua

Лідери фінансових відомств G7 також обговорили механізми скорочення доходів росії від експорту нафти до Європи. Єллен сказала, що ця концепція викликає великий інтерес, але «ніщо насправді не викристалізувалося як очевидна стратегія».
Ще однією важливою темою переговорів була висока глобальна інфляція, але жоден із політиків не сказав, що розглядає можливість підвищення свого цільового рівня інфляції.
«Обговорювалася критична важливість того, щоб центральні банки вжили заходів, необхідних, аби показати, що вони віддані встановленим цілям щодо інфляції», — сказала Єллен.