Країни G7 виділять понад $15 мільярдів для економіки України — Finance.ua

Країни G7 виділять понад $15 мільярдів для економіки України

Вчора 10:03 — Казна та Політика

Країни G7 пообіцяли надати понад 15 мільярдів доларів, які, за оцінками, потрібні Києву протягом наступних трьох місяців, щоб компенсувати збитки, спричинені війною з росією.

Про це заявила журналістам міністр фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен, повідомляє Радіо Свобода

Єллен розповіла, що обіцянки надати фінансування були озвучені в перший день дводенної зустрічі міністрів фінансів G7 і керівництва центральних банків Німеччини. Вона триває з 18 по 20 травня.

«Повідомлення було таким: «Ми підтримуємо Україну. Ми збираємося об’єднати ресурси, які їм потрібні, щоб пройти через це», — сказала урядовиця на брифінгу в місті Кенігсвінтер.

Вона вказала на те, що Європейська комісія раніше пообіцяла надати до 9 мільярдів євро, а інші країни, в тому числі Канада та Німеччина, пообіцяли додаткові суми.

Лідери фінансових відомств G7 також обговорили механізми скорочення доходів росії від експорту нафти до Європи. Єллен сказала, що ця концепція викликає великий інтерес, але «ніщо насправді не викристалізувалося як очевидна стратегія».

Ще однією важливою темою переговорів була висока глобальна інфляція, але жоден із політиків не сказав, що розглядає можливість підвищення свого цільового рівня інфляції.

«Обговорювалася критична важливість того, щоб центральні банки вжили заходів, необхідних, аби показати, що вони віддані встановленим цілям щодо інфляції», — сказала Єллен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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