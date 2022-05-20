Україна отримала із Цільового фонду Світового банку чергову частину гранту на €504 млн — Finance.ua

Україна отримала із Цільового фонду Світового банку чергову частину гранту на €504 млн

Вчора 15:11 — Казна та Політика

Україна отримала з Цільового фонду Світового банку чергову частину гранту на 504 млн євро.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

В Україну надійшла ще одна частина грантових коштів у розмірі 504 млн. євро.

Кошти були надані із Цільового фонду донорів Світового банку у рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення України.

У рамках цього траншу до Державного бюджету надійшли грантові кошти від США (500 млн доларів) та Великобританії (24 млн фунтів стерлінгів).

Ці кошти будуть спрямовані на забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньопереміщених осіб.

Як повідомляли Українські Новини, Цільовий фонд створено Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Міжнародною асоціацією розвитку, внески до якого вже надійшли від Данії, Ісландії, Латвії, Литви, Великої Британії, Норвегії, Австрії та Сполучених Штатів Америки.

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