Европейские трейдеры избегают украинских хранилищ газа после российских ударов, — FT Сегодня 10:45 — Энергетика

Европейские трейдеры избегают украинских хранилищ газа после российских ударов, — FT

Этим летом европейские трейдеры используют лишь малую часть огромных возможностей хранения запасов природного газа в Украине после российских атак, которые увеличили риски и лишили охваченную войной страну мизерных доходов.

Об этом сообщает Financial Times

Как отмечается в публикации, Украина располагает самыми большими подземными хранилищами в Европе и в прошлом году предоставила компаниям ЕС ценное пространство для хранения излишков газа перед зимой.

Однако после того, как весной российские удары были направлены на энергетическую инфраструктуру Украины, включая насосные станции для хранения газа, европейские объемы в июне и июле упали лишь до одной десятой от объемов, хранившихся за тот же период в прошлом году.

«Постоянные атаки россии на украинские хранилища увеличивают риск хранения газа», — заявил Марко Заальфранк, глава отдела торговли в континентальной Европе энергетической группы Axpo.

Снижение объемов

Газовые хранилища в ЕС могут вмещать не более 100 млрд кубометров природного газа, тогда как годовой спрос в блоке составляет от 350 до 500 млрд кубометров в зависимости от погодных и других условий. В прошлом году Украина предложила около 10 млрд куб. м дополнительных мощностей для хранения, а европейские компании скачали более 2 млрд куб. м перед зимними месяцами, поскольку страна предлагала такие стимулы, как низкие тарифы на хранение. Однако в этом году закачка была незначительной, даже несмотря на то, что хранилища ЕС заполнены на 86% - это самый высокий уровень в этом году, по данным Gas Infrastructure Europe.

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По данным Argus, в июне и июле европейские компании отправили всего 15,4 млн кубометров и 51,9 млн кубометров по сравнению со 102,7 млн ​​кубометров и 586,6 млн кубометров в те же месяцы прошлого года.

Хотя сами газовые резервуары расположены глубоко под землей, защищающей их от ударов, повреждение надземных сооружений, используемых для закачки газа в хранилище или из него, является существенным риском, вызывающим беспокойство трейдеров.

«Главная проблема не в потере газа, а в невозможности его изъятия, когда он нужен и востребован», — сказал Саальфранк из Axpo.

Государственная энергетическая компания «Нафтогаз» заявила, что в марте и апреле произошло «несколько атак» на наземную инфраструктуру, и что были проведены ремонтные работы. «Никаких проблем мы работаем в обычном режиме» по закачке и отбору газа, сказал Алексей Чернышев, глава «Нафтогаза».

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Украина заинтересована в том, чтобы европейские трейдеры продолжали использовать ее газовую инфраструктуру, отчасти потому, что это приносит ценную прибыль ее разрушенной войной экономике. Однако «если не будут введены какие-либо дополнительные стимулы для хранения газа в Украине, трудно понять», как европейские трейдеры вернутся, сказала Наташа Филдинг, глава европейского газового ценообразования в Argus.

В прошлом году ЕС вел переговоры с банками по предоставлению страхования для покрытия рисков, однако с тех пор они сошли на нет. Высокопоставленный чиновник ЕС заявил, что участившиеся атаки затруднили рассмотрение таких вопросов. Украина могла бы получить около 200 млн евро от хранящих газ европейских трейдеров, но встречная гарантия должна была бы достичь 1 млрд евро, сказал чиновник. «Если вы хотите поддержать Украину, просто дайте им 1 млрд евро», — сказал чиновник.

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Прошлогодняя выгодная разница в ценах практически исчезла. Накопление газа в хранилищах Украины ускоряется в летние месяцы, когда цены на газ низкие по сравнению с другими сезонами. Затем трейдеры продают его, когда цены растут, чтобы получить прибыль, как правило, в зимние месяцы, когда спрос на отопление повышает спрос на газ.

По данным ценового агентства Argus, в прошлом году разница часто превышала 20 евро за мегаватт-час летом, но в этом году она составляла всего около 5 евро/МВт-час. «Разница в ценах не столь привлекательна, чтобы оправдать риск закачки газа в зону боевых действий», — заявил Заальфранк из Axpo.

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