В рф заявили, что транзит газа через Украину снизился на 12% — Finance.ua

В рф заявили, что транзит газа через Украину снизился на 12%
российский «Газпром» заявил, что продолжает подавать газ в Европу через станцию "Суджа", в то же время транзитный поток российского газа через Украину снизился на 12%.
Агентство сообщает, что транзитный поток российского газа через Украину снижается на фоне напряженности в зоне прохождения магистрали.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через газоизмерительную станцию "Суджа" - 37,3 миллиона кубических метров на 8 августа", — сообщил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
Физический поток газа на выходе из Украины в ЕС пока остается непрерывным, пишет агентство со ссылкой на данные европейской информационной платформы ENTSOG.
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