Европа никак не слезет с российской газовой иглы: кто покупает больше всего Сегодня 07:25 — Энергетика

Поставки российского сжиженного природного газа во Францию ​​в первой половине этого года выросли более чем вдвое. При этом Европа пытается отказаться от закупок энергоносителей, что финансирует войну россии против Украины.

Associated Press пишет, что страны ЕС в целом импортировали на 7% больше российского СПГ в первой половине этого года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Олег Савицкий, основатель некоммерческой организации Razom We Stand, заявил, что цель ЕС по постепенному отказу от российского ископаемого топлива до 2027 года «ужасно отстает от графика». По его словам, страны, покупающие российский СПГ, саботируют энергетический переход и вкладывают миллиарды в войну россии.

Европейские правительства заявили, что полный запрет на импорт российского газа приведет к резкому росту счетов за электроэнергию и отопление, а больше всего пострадают промышленные потребители газа.

По данным Института энергетической экономики и финансового анализа, в первой половине этого года компании импортировали во Францию ​​почти 4,4 миллиарда кубометров российского СПГ по сравнению с более чем 2 миллиардами кубометров за тот же период годом ранее. Следующие крупнейшие импортеры, Испания и Бельгия, показали рост на 1% и снижение на 16% соответственно.

Французский энергетический гигант TotalEnergies заявил, что он связан контрактами, подписанными до вторжения россии в Украину, и будет их выполнять «до тех пор, пока европейские правительства сочтут российский газ необходимым для обеспечения безопасности поставок в Европейский союз». Только при введении новых санкций закупки могут быть прекращены.

Министерство финансов и экономики Франции сообщило, что нападения хуситов на суда, проходящие через Суэцкий канал, заставили изменить структуру импорта СПГ — газ с Ближнего Востока больше не может легко попасть в Европу, тогда как российский маршрут из Арктики остался незатронутым.

В министерстве отметили, что Франция является одним из основных пунктов ввоза СПГ в Европу наряду с Испанией — страны имеют по семь СПГ-терминалов.

Отмечается, что когда Франция импортировала больше российского СПГ, она импортировала меньше СПГ от других поставщиков, включая США, Анголу, Камерун, Египет и Нигерию. В то же время, в первой половине этого года спрос на газ во Франции упал на 9% по сравнению с прошлым годом, а экспорт газа из Франции в Бельгию вырос почти на 10% за этот период.

Европа никак не может избавиться от зависимости от российского сжиженного природного газа. В июле москва едва не стала крупнейшим поставщиком региона после сокращения поставок из США.

Хотя ЕС усложняет для россии транспортировку СПГ по всему миру, блок не стал полностью запрещать импорт. Продажи основным потребителям — Испании и Франции — даже выросли с 24 февраля 2022 года.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.