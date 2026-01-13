Европейские страны в 2025 году перечислили миллиарды гривен на поддержку ВСУ Сегодня 17:20 — Казна и Политика

В 2025 году на специальный счет, открытый Национальным банком Украины для поддержки Сил обороны, поступали миллиарды гривен, в частности от донаторов из Франции, Дании и Литвы.

Об этом Национальный банк сообщил в ответ на запрос Укринформа.

Объемы поступлений в 2025 году

В Национальном банке подтвердили, что в декабре 2025 года на спецсчет, открытый 24 февраля 2022 для поддержки сил обороны, поступило почти 20 млрд грн.

В общей сложности по итогам 2025 года объем поступлений составил почти 97 млрд грн в эквиваленте. Для сравнения, в 2024 году на этот счет поступило около 16 млрд. грн. в эквиваленте.

В ответе Национального банка отмечается, что увеличение объемов поступлений связано со значительными перечислениями от донаторов из европейских стран. Наибольшая часть поступила из Франции, Дании и Литвы.

За отдельные периоды объемы таких поступлений достигали миллиарда гривен в эквиваленте.

Денежные средства на спецсчет поступали как от граждан и предприятий Украины, так и от международного сообщества.

В НБУ не уточнили, учитываются ли на счете средства, полученные в результате конфискации подсанкционных активов. В ответе отмечено, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Национальный банк аккумулирует добровольные взносы и благотворительные пожертвования и не ведет отдельную статистику по типам донаторов — физическим или юридическим лицам.

В то же время, в Национальном банке подтвердили, что на спецсчете также учитываются средства официальной международной помощи от правительств стран-партнеров.

Напомним, по результатам социологического исследования «Проблемы социальной сплоченности в Украине», в 2025 году 83% украинцев оказывали финансовую помощь Вооруженным силам Украины. В частности, 31% опрошенных заявили, что донатят постоянно, 39% - время от времени и 13% - редко. Только 16% ни разу не переводили средства.

По данным исследования DOU, за год средний размер ежемесячных донатов айтишников снизился с $188 до $155. Снизились и относительные показатели: теперь в среднем они тратят на донаты 5% дохода (в прошлом году было 7%).

Укрінформ

