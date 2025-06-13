ЕС продлил временную защиту для украинцев до 2027 года — Finance.ua

ЕС продлил временную защиту для украинцев до 2027 года Сегодня 15:31

ЕС продлил временную защиту для украинцев до 2027 года

Совет министров юстиции и внутренних дел ЕС договорился о продлении действия временной защиты для граждан Украины еще на год — до марта 2027 года.

Соответствующее решение было согласовано 13 июня на встрече в Люксембурге, сообщает Укринформ.

О договоренности о продлении защиты сообщил вице-премьер-министр Алексей Чернышев перед началом встречи. По его словам, это решение дает украинцам в Европе больше определенности планирования жизни и гарантии безопасности.

В настоящее время под статусом временной защиты находится около 5 миллионов украинцев, уехавших из страны после начала полномасштабной войны. Более половины из них находятся в Германии, Польше и Чехии.

По словам Чернышева, министры внутренних дел стран ЕС подтвердили поддержку Украины во время личной встречи.

«Мы везем домой полную поддержку европейских министров. Они преданы общему делу», — сказал он.

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Чернышев также напомнил, что россия ежедневно атакует украинские города, целенаправленно нанося удары по гражданской инфраструктуре. Он подчеркнул, что Украине необходима поддержка союзников для совместного противостояния агрессии.

Еврокомиссар по миграции Магнус Бруннер подтвердил продление защиты до 2027 года. В то же время, он отметил, что страны ЕС также обсуждают создание «дорожной карты» для возвращения украинцев после завершения войны.

«Украина нуждается в своих людях для восстановления. Важно не только говорить об Украине, но и говорить с Украиной», — подчеркнул Бруннер.

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Напомним, ранее в пресс-службе Министерства национального единства заявили , что Европейская комиссия предложила продлить действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года, но призывает страны ЕС уже сейчас готовиться к завершению этого режима защиты.

Речь идет, в частности, о переходе на другие правовые основания пребывания, например, разрешение на проживание в связи с работой, обучением или научной деятельностью. Кроме того, рекомендуется создать программы добровольного возвращения.

По данным Евростата, по состоянию на 30 апреля 2025 года 4,26 миллиона граждан, выехавших из Украины в результате российской военной агрессии, имели статус временной защиты в ЕС.

Больше всего украинцев получили временную защиту в таких странах:

Германия — 1 189 355 (27,9% от общего количества),

Польша — 986 925 человек (23,2%),

Чехия — 370 600 (8,7%).

Наибольший рост зафиксирован в Швеции (9345), Чехии (5545) и Германии (4465).

Укрінформ По материалам:

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