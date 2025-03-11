Количество украинцев с временной защитой в ЕС продолжает расти — Евростат — Finance.ua
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Количество украинцев с временной защитой в ЕС продолжает расти — Евростат

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Количество украинцев с временной защитой в ЕС продолжает расти — Евростат
Количество украинцев с временной защитой в ЕС продолжает расти — Евростат
По состоянию на 31 января 2025 года почти у 4,3 миллиона граждан стран, не входящих в ЕС, бежавших из Украины в результате российской агрессии против Украины, был статус временной защиты в ЕС.
Об этом пишет Евростат.
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Странами ЕС, принявшими наибольшее количество бенефициаров временной защиты из Украины, были:
  • Германия (1 170 250 человек; 27,3% от общего количества ЕС),
  • Польша (993 015; 23,2%)
  • Чехия (394 985; 9,2%).
По сравнению с концом декабря 2024 года общее количество лиц под временной защитой в ЕС на конец января выросло на 25 530 (+0,6%).
Наибольший абсолютный рост количества бенефициаров наблюдался в Германии (+8800; +0,8%), Чехии (+6360; +1,6%) и Испании (+3050; +1,3%).
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Количество людей под временной защитой уменьшилось:
  • только в Дании (-2245; -6,1%),
  • Франции (-660; -1,1%),
  • Австрии (-420; -0,5%)
  • Литве (-155; -0,3%).
Количество украинцев с временной защитой в ЕС продолжает расти — Евростат
По сравнению с численностью населения каждой страны ЕС, наивысшее соотношение получивших временную защиту на тысячу человек наблюдалось в Чехии (36,2), Польше (27,1) и Эстонии (26,0), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,5 на тысячу человек.
31 января 2025 года граждане Украины составляли более 98,4% бенефициаров временной защиты в ЕС.

Пол

Взрослые женщины составляли около половины (44,8%) подзащитных. Дети составили почти треть (31,8%), а взрослые мужчины — менее четверти (23,4%).

Страхование для выезда за границу

Ранее мы писали, что европейские политики считают, что отсутствие военной поддержки Украины со стороны США будет влиять на ход войны. По их мнению, это может перерасти в новую волну большого количества украинских беженцев.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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