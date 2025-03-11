Количество украинцев с временной защитой в ЕС продолжает расти — Евростат
По состоянию на 31 января 2025 года почти у 4,3 миллиона граждан стран, не входящих в ЕС, бежавших из Украины в результате российской агрессии против Украины, был статус временной защиты в ЕС.
Об этом пишет Евростат.
Странами ЕС, принявшими наибольшее количество бенефициаров временной защиты из Украины, были:
- Германия (1 170 250 человек; 27,3% от общего количества ЕС),
- Польша (993 015; 23,2%)
- Чехия (394 985; 9,2%).
По сравнению с концом декабря 2024 года общее количество лиц под временной защитой в ЕС на конец января выросло на 25 530 (+0,6%).
Наибольший абсолютный рост количества бенефициаров наблюдался в Германии (+8800; +0,8%), Чехии (+6360; +1,6%) и Испании (+3050; +1,3%).
Количество людей под временной защитой уменьшилось:
- только в Дании (-2245; -6,1%),
- Франции (-660; -1,1%),
- Австрии (-420; -0,5%)
- Литве (-155; -0,3%).
По сравнению с численностью населения каждой страны ЕС, наивысшее соотношение получивших временную защиту на тысячу человек наблюдалось в Чехии (36,2), Польше (27,1) и Эстонии (26,0), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,5 на тысячу человек.
31 января 2025 года граждане Украины составляли более 98,4% бенефициаров временной защиты в ЕС.
Пол
Взрослые женщины составляли около половины (44,8%) подзащитных. Дети составили почти треть (31,8%), а взрослые мужчины — менее четверти (23,4%).
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