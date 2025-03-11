Количество украинцев с временной защитой в ЕС продолжает расти — Евростат Сегодня 16:34

Количество украинцев с временной защитой в ЕС продолжает расти — Евростат

По состоянию на 31 января 2025 года почти у 4,3 миллиона граждан стран, не входящих в ЕС, бежавших из Украины в результате российской агрессии против Украины, был статус временной защиты в ЕС.

Об этом пишет Евростат

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Странами ЕС, принявшими наибольшее количество бенефициаров временной защиты из Украины, были:

Германия (1 170 250 человек; 27,3% от общего количества ЕС),

Польша (993 015; 23,2%)

Чехия (394 985; 9,2%).

По сравнению с концом декабря 2024 года общее количество лиц под временной защитой в ЕС на конец января выросло на 25 530 (+0,6%).

Наибольший абсолютный рост количества бенефициаров наблюдался в Германии (+8800; +0,8%), Чехии (+6360; +1,6%) и Испании (+3050; +1,3%).

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Количество людей под временной защитой уменьшилось:

только в Дании (-2245; -6,1%),

Франции (-660; -1,1%),

Австрии (-420; -0,5%)

Литве (-155; -0,3%).

По сравнению с численностью населения каждой страны ЕС, наивысшее соотношение получивших временную защиту на тысячу человек наблюдалось в Чехии (36,2), Польше (27,1) и Эстонии (26,0), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,5 на тысячу человек.

31 января 2025 года граждане Украины составляли более 98,4% бенефициаров временной защиты в ЕС.

Пол

Взрослые женщины составляли около половины (44,8%) подзащитных. Дети составили почти треть (31,8%), а взрослые мужчины — менее четверти (23,4%).

Ранее мы писали , что европейские политики считают, что отсутствие военной поддержки Украины со стороны США будет влиять на ход войны. По их мнению, это может перерасти в новую волну большого количества украинских беженцев.

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