Временная защита украинцев: в Кабмине отреагировали — Finance.ua

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Временная защита украинцев: в Кабмине отреагировали

Личные финансы
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Временная защита украинцев: в Кабмине отреагировали
Временная защита украинцев: в Кабмине отреагировали
Страны Евросоюза должны сохранить статус временной защиты для украинцев для наступления устойчивого мира с россией.
Об этом сообщает в заявлении вице-премьер, министр национального единства Украины Алексей Чернышев.
В Минединства напомнили, что Совет Евросоюза продлил действие директивы о временной защите для украинских беженцев до марта 2026 года.
«Говорить об изменении статуса для украинцев за границей можно только тогда, когда наступит долговременный и устойчивый мир. Наши международные партнеры совершенно ясно это понимают», —
подчеркнул Чернышев.

При этом Минединство отслеживает все процессы и активно участвует в международных консультациях, чтобы защищать интересы украинцев.
«Продолжаем работать над тем, чтобы каждый гражданин, временно находящийся за границей, имел доступ к необходимой поддержке и защите», — заверил вице-премьер.

Временная защита для украинцев в ЕС

7 апреля стало известно, что продление статуса временной защиты для украинцев в странах Евросоюза оказалось под угрозой.
Пока страны ЕС не разработали сценарий на случай, если Украина и россия начнут прекращение огня.
В то же время представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт вчера рассказал, что Еврокомиссия пока не принимала решения о продлении статуса временной защиты для украинцев.
По материалам:
РБК-Україна
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