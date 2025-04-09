Временная защита украинцев: в Кабмине отреагировали — Finance.ua

Временная защита украинцев: в Кабмине отреагировали Сегодня 10:33 — Личные финансы

Временная защита украинцев: в Кабмине отреагировали

Страны Евросоюза должны сохранить статус временной защиты для украинцев для наступления устойчивого мира с россией.

Об этом сообщает в заявлении вице-премьер, министр национального единства Украины Алексей Чернышев.

В Минединства напомнили, что Совет Евросоюза продлил действие директивы о временной защите для украинских беженцев до марта 2026 года.

«Говорить об изменении статуса для украинцев за границей можно только тогда, когда наступит долговременный и устойчивый мир. Наши международные партнеры совершенно ясно это понимают», — подчеркнул Чернышев.

При этом Минединство отслеживает все процессы и активно участвует в международных консультациях, чтобы защищать интересы украинцев.

«Продолжаем работать над тем, чтобы каждый гражданин, временно находящийся за границей, имел доступ к необходимой поддержке и защите», — заверил вице-премьер.

Временная защита для украинцев в ЕС

7 апреля стало известно, что продление статуса временной защиты для украинцев в странах Евросоюза оказалось под угрозой.

Пока страны ЕС не разработали сценарий на случай, если Украина и россия начнут прекращение огня.

В то же время представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт вчера рассказал, что Еврокомиссия пока не принимала решения о продлении статуса временной защиты для украинцев.

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