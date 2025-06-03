Экспорт российского трубопроводного газа в Европу вырос на 10% — Finance.ua

Экспорт российского трубопроводного газа в Европу вырос на 10% Сегодня 09:33 — Энергетика

Экспорт российского трубопроводного газа в Европу вырос на 10%

10% по газопроводу «Турецкий поток». Как сообщает Reuters , в мае увеличился экспорт газа в страны ЕС на

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После прекращения транзита российского «голубого топлива» через Украину Турция является единственным транзитным маршрутом в Европу для россии.

Экспорт российского газа по газопроводу «Турецкий поток» вырос до 46 млн кубометров в сутки в мае с 41,7 млн ​​кубометров в сутки в апреле.

Полный объем прокачки голубого топлива недотянул до мая 2024 года, составив 47,2 млн кубометров в сутки.

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Напомним, в январе-мае 2025 года экспорт российского газа по «Турецкому потоку» составил около 7,2 млрд кубометров по сравнению с 6,6 млрд кубометров за аналогичный период прошлого года.

Ранее писали, что российский госмонополист Газпром увеличил чистую прибыль по международным стандартам за 1 квартал на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 660,4 миллиарда рублей ($8,4 млрд).

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Газпром заявил, что укрепление рубля оказало существенное влияние на прибыль благодаря переоценке его долга в иностранной валюте.

Выручка «Газпрома» выросла до 2,81 триллиона рублей за период с января по март, по сравнению с примерно 2,78 триллиона рублей за аналогичный период 2024 года.

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