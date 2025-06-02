Газпром получил сотни миллиардов прибыли — Reuters Сегодня 09:34 — Фондовый рынок

Газпром получил сотни миллиардов прибыли — Reuters

российский госмонополист Газпром увеличил чистую прибыль по международным стандартам за 1 квартал на 1% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году до 660,4 миллиарда рублей ($8,4 млрд).

Об этом пишет Reuters.

Газпром заявил, что укрепление рубля оказало существенное влияние на прибыль благодаря переоценке его долга в иностранной валюте.

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В этом году рубль укрепился более чем на 40% по отношению к доллару, и аналитики объясняют этот рост, главным образом, снижением напряженности Кремля с администрацией США после возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом, а также жесткой монетарной политикой российского центрального банка, снизившей спрос на иностранную валюту, пишет Reuters.

Выручка «Газпрома» выросла до 2,81 триллиона рублей за период с января по март, по сравнению с примерно 2,78 триллиона рублей за аналогичный период 2024 года.

В прошлом месяце «Газпром» сообщил о чистой прибыли по результатам 2024 года после убытка в размере почти $7 миллиардов в 2023 году, что стало первым годовым убытком с 1999 года на фоне падения экспорта газа в Европу.

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Несмотря на прибыльность, Газпром все еще сталкивается с проблемами, связанными с резким падением продаж газа в Европе, поскольку поставки газа в регион через Украину были прекращены 1 января после того, как срок действия транзитного соглашения с Киевом истек и не был продлен, пишет Reuters.

Как сообщалось, Газпром в 2024 году получил чистую прибыль по международным стандартам в размере 1,2 триллиона рублей ($14,6 млрд) против чистого убытка в 629,1 миллиарда рублей в 2023 году.

НВ По материалам:

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