Газпром отримав сотні мільярдів прибутку — Reuters — Finance.ua
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Газпром отримав сотні мільярдів прибутку — Reuters

Фондовий ринок
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Газпром отримав сотні мільярдів прибутку — Reuters
Газпром отримав сотні мільярдів прибутку — Reuters
російський держмонополіст Газпром збільшив чистий прибуток за міжнародними стандартами за 1 квартал на 1% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 660,4 мільярда рублів ($8,4 млрд).
Про це пише Reuters.
Газпром заявив, що зміцнення рубля мало істотний вплив на прибуток завдяки переоцінці його боргу в іноземній валюті.
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Цього року рубль зміцнився на понад 40% щодо долара, і аналітики пояснюють це зростання, головним чином, зниженням напруженості Кремля з адміністрацією США після повернення президента Дональда Трампа до Білого дому, а також жорсткою монетарною політикою російського центрального банку, яка знизила попит на іноземну валюту, пише Reuters.
Виручка Газпрому зросла до 2,81 трильйона рублів за період з січня по березень, порівняно з приблизно 2,78 трильйона рублів за аналогічний період 2024 року.
Минулого місяця «Газпром» повідомив про чистий прибуток за результатами 2024 року після збитку у розмірі майже $7 мільярдів у 2023 році, що стало першим річним збитком з 1999 року на тлі падіння експорту газу до Європи.
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Незважаючи на прибутковість, Газпром все ще стикається з проблемами, пов’язаними з різким падінням продажів газу в Європі, оскільки постачання газу до регіону через Україну було припинено 1 січня після того, як термін дії транзитної угоди з Києвом закінчився і не був продовжений, пише Reuters.
Як повідомлялось, Газпром у 2024 році отримав чистий прибуток за міжнародними стандартами в розмірі 1,2 трильйона рублів ($14,6 млрд) проти чистого збитку в 629,1 мільярда рублів у 2023 році.
За матеріалами:
НВ
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