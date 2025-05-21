Газпром працює над новим контрактом на постачання газу до європейської країни — Reuters
російський держмонополіст Газпром працює над новим контрактом на постачання газу з Сербією, повідомив віце-прем'єр-міністр росії Олександр Новак.
Про це пише Reuters.
Сербія, яка історично має тісні зв’язки з москвою, але також прагне вступити до Європейського Союзу, сильно залежить від росії у постачанні природного газу та прагне поновити угоду про постачання газу, термін дії якої закінчився у березні.
російський газ постачається до Сербії трубопроводом Турецький потік через Чорне море з 2021 року. Минулого року росія поставила до Сербії близько 3 мільярдів кубічних метрів природного газу.
Читайте також
«Президент Сербії Александар Вучич 8 та 9 травня відвідав росію для участі в параді. Новак заявив, що на зустрічі обговорювався новий газовий контракт, — йдеться в публікації. — Обговорення відбуваються на тлі планів ЄС повністю відмовитися від імпорту російського газу до кінця 2027 року через конфлікт в Україні».
Як повідомлялось, за інформацією Reuters, росія і США обговорюють відновлення поставок російського газу в Європу під час перемовин щодо війни в Україні.
На переговорах обговорюється можливість участі американської сторони в різних схемах щодо поставок російського газу в ЄС.
Читайте також
При цьому наразі Брюссель хоче заборонити нові угоди з Росією щодо газу до кінця 2025 року та заборонити імпорт за існуючими угодами до кінця 2027 року. План, який буде обговорюватися наступного місяця, потребуватиме схвалення Європейського парламенту та більшості держав-членів. Угорщина та Словаччина висловили свою незгоду з цим кроком.
Постачання Газпромом газу в Європу газопроводом Турецький потік у квітні впало порівняно з березнем на 7,3%, з 45 млн до 41,7 млн кубометрів на добу.
Після припинення поставок газопроводом Ямал-Європа і Північним потоком і закриття із січня цього року маршруту транспортування російського газу через Україну в Газпрому залишилася єдина гілка в Європу — через Туреччину потужністю 15,75 мільярда кубометрів на рік.
Поставки Газпрому в Європу 2024 року, за розрахунками Reuters, зросли на 13% до приблизно 32 млрд кубометрів газу з 28,3 млрд кубометрів роком раніше.
При цьому на піку експорту Газпрому в 2018—2019 роках поставки концерну в Європу перевищували 175−180 мільярдів кубометрів, займаючи понад 80% у структурі продажів газу в далеке зарубіжжя.
Поділитися новиною