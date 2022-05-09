Эксперты спрогнозировали, что будет с курсом доллара до конца весны — Finance.ua
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Эксперты спрогнозировали, что будет с курсом доллара до конца весны

Сегодня 14:02Валюта
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Эксперты спрогнозировали, что будет с курсом доллара до конца весныЭксперты спрогнозировали, что будет с курсом доллара до конца весны
До конца мая курс гривны к доллару удержится в пределах 33-34 грн/$.
Такой прогноз в комментарии Telegraf озвучил финансовый эксперт Даниил Монин.
По мнению финансового аналитика, до конца текущего месяца курс доллара в Украине на наличном рынке будет колебаться в пределах 33-34 грн/$.
Однако с наступлением лета ситуация на валютном рынке может измениться, прогнозирует эксперт.
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В качестве одного из ключевых факторов роста эксперт указывает принятие законопроекта № 7311, предусматривающего увеличение размера налогов. Следствием роста налоговой ставки, прогнозирует аналитик, станет увеличение платежей импортерам и повышение спроса на валюту: бизнес будет вынужден покупать ее активнее и дороже, чем сейчас.
В то же время, добавляет Монин, если НБУ и далее будет вести грамотную политику, то внезапного скачка курса доллара Украина сможет избежать.
Максим Орищак из Центра биржевых технологий в комментарии Сегодня отметил, что, несмотря на войну, валютных колебаний в Украине не будет.
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По его словам, бизнес в стране из-за военных действий не развивается и средств у населения для покупки валюты больше не становится. Таким образом, спрос на валюту расти не может физически.
«Кроме того, многие жертвуют гривневые сбережения участникам военных действий вместо покупки долларов и евро, как делали ранее», — отметил в комментарии эксперт.
В то же время, добавляет Максим Орищак, Нацбанк продолжает обеспечивать стабильность курса гривны: среди препятствующих девальвации факторов — снятие ограничений на покупку-продажу наличной валюты с целью стабилизации курса до 30-32 грн/$.

Справка Finance.ua:

  • По мнению экономиста и финансового аналитика Алексея Куща, глобальная валютная система входит в так называемый период дорогого доллара. Война в Украине приведет к глобальному кризису почти во всех странах. Простым украинцам эксперт советует запасти несколько сотен долларов под подушкой и пока не продавать накопления в этой валюте;
  • Нацбанк заявил, что вернется к плавающему курсообразованию и к применению учетной ставки как главного инструмента монетарной политики, когда экономика и финансовая система нормализуют свое функционирование;
  • Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий рассказал, какие факторы повлияли на наличный курс доллара и почему это не последние изменения на табло обменных пунктов.

Узнайте первыми о курсах валют на Finance.ua 💸

По материалам: Banker.ua
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