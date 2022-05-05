В Украине предлагают запретить использование российского рубля (законопроекты) — Finance.ua

В Украине предлагают запретить использование российского рубля (законопроекты)

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В Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта о запрете обращения российского рубля на территории Украины и для трансграничных переводов и перемещений. Об этом сообщает Блог юриста в Telegram.

Рассказываем, о чем идет речь в зарегистрированных документах.

Документ № 7334

Законопроект № 7334 предлагает на период действия военного положения:

запретить любое использование российского рубля внутри Украины и для трансграничных переводов и перемещений;

принудительно задепонировать активы, выраженные в российских рублях, до конца действия военного положения без начисления каких-либо процентов, комиссий и т.д. Депонирование не останавливает право собственности на такие активы, но временно ограничивает его;

вывести из гражданского оборота активы, выраженные в российских рублях, принадлежащих на праве собственности резидентам рф или резидентам Украины, находящимся под контролем резидентов россии. Как отмечают юристы, вывод рублей из гражданского оборота отличается от их конфискации тем, что осуществляется по закону ipso jure и не требует решения суда. Кроме того, в результате конфискации валюты изменяется только собственник, что не влияет на уменьшение ее ликвидности, а в результате вывода из гражданского оборота — ликвидность рубля в пределах Украины становится нулевой, а в некоторых случаях — отрицательной (например, при оценке IPO) ;

по запросу КМУ предоставить право НБУ распространять указанные ограничения на валюты других стран, способствующих агрессии рф против Украины, в частности, беларуси;

запретить допуск к торгам финансовыми инструментами, выраженными (номинированными) в российских рублях, в частности, но не исключительно, как инструменты фондового, денежного и товарного рынков;

запретить установление обменного курса (кросс-курса) русского рубля, не считая случаев установления суммы репараций россии в пользу Украины;

внести соответствующие изменения в «О валюте и валютных операциях» «О платежных системах и переводе средств в Украине», «О рынках капитала и организованных товарных рынках» и Гражданского кодекса Украины;

криминализировать незаконные действия с задепонированными или выведенными из гражданского оборота российскими рублями.

Документ № 7335

Другой законопроект № 7335 имеет схожие цели. Он предлагает внести следующие изменения в Таможенный кодекс Украины:

определить порядок изъятия и утилизации иностранной валюты (платежных документов), выведенных согласно законодательству из гражданского оборота в случае их трансграничных перемещений через таможенную границу Украины;

установить особый порядок проведения процессуальных действий при таком изъятии, а также порядок их обжалования.

Главной целью этого законопроекта является максимальное упрощение процедуры изъятия иностранной валюты, выведенной из гражданского оборота в Украине (в том числе валюты государства — агрессора (оккупанта), которая перемещается через таможенную границу Украины.

Документ № 7336

Законопроект № 7336 предлагает ввести строгие санкции за нарушение установленного законом порядка обращения с иностранной валютой, задепонированной или выведенной из гражданского оборота на территории Украины, и/или выраженными в ней платежными инструментами (долговыми обязательствами).

Кроме того, проект Закона предложит за незаконное требование прекратить использовать гривну как платежное средство в Украине или отдельных территориях Украины или ограничить такое использование (и также по требованию использовать иностранную валюту или денежные суррогаты) наказывать лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и конфисковать имущество таких людей.

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