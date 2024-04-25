Эксперт назвал причины роста спроса на валюту — Finance.ua

Эксперт назвал причины роста спроса на валюту Сегодня 13:02 — Валюта

Эксперт назвал причины роста спроса на валюту

Прирост спроса на иностранную валюту в основном связан с давлением населения.

Об этом сообщил экспредседатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

«Наблюдаются рыночные колебания обменного курса наличной гривны, обусловленные ситуативными факторами — наличный сегмент рынка оперативно реагирует на межбанковский рынок, где решающим фактором влияния на курс и остаются активные интервенции НБУ (в настоящее время динамика курса наличной иностранной валюты повторяла динамику котировок безналичной валюты, которую „подогревает“ усиление неопределенности, в т. ч. на фоне постоянных обстрелов со стороны рф», — сказано в сообщении.

С начала года Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 7,4 млрд долл. (за минусом покупки), в т. ч. за прошлую неделю — 0,7 млрд грн.

«Недельные нетто-продажи валюты на прошлой неделе были аномально высокими, если их сравнивать с динамикой с начала года. Больше валюты было продано только в первую неделю 2024 года», — отметил Данилишин.

С чем связан прирост спроса на валюту

Прирост спроса на иностранную валюту в основном связан с давлением населения.

Население за I квартал 2024 г. купило 2,5 млрд долл. наличной и безналичной иностранной валюты (за минусом продаж). Это вдвое больше аналогичного периода прошлого года.

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Кроме того, продолжают наращивать внешние активы украинские банки.

«Банки в I квартале увеличили чистые внешние активы на 1,0 млрд долл. Итого с начала 2023 года чистые внешние активы банков выросли на 3,6 млрд долл. Банки не только накапливают внутреннюю гривневую ликвидность, они еще ее активно складируют в валютных активах», — добавил эксперт.

Разбалансирование валютных ожиданий

Данилишин отметил, что повышение активности населения и банков в операциях по покупке иностранной валюты свидетельствует об усилении разбалансирования валютных ожиданий.

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«Четкие признаки разбалансирования валютных ожиданий наблюдаются с октября прошлого года, когда НБУ ввел режим управляемо-гибкого курсообразования и активизировал коммуникации по реализации „Стратегии смягчения валютных ограничений“. Это логичным образом привело к повышению спроса на иностранную валюту, поскольку структурный дефицит платежного баланса остается гигантским — около 30 млрд долл. в год», — говорит он, добавив, что если до перехода на режим управляемой гибкости расход валютных резервов составлял 1−2 млрд долл. в месяц, то после перехода — 2−3 млрд долл. в месяц.

По его мнению, инициированная НБУ «Стратегия смягчения валютных ограничений» — шаг преждевременный.

Валютная стабильность

Экс-председатель Совета НБУ отмечает, что валютные резервы, полностью сформированные из международной помощи, сверх меры тратятся на поддержку валютного курса. За время войны Украина получила 83,8 млрд долл. внешней помощи. Из данной суммы НБУ потратил на поддержку валютного курса около $60 млрд.

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«То есть валютная стабильность в стране удерживается исключительно благодаря поступлению внешней помощи. В банковской системе накапливаются гигантские суммы свободной банковской ликвидности, которые не приносят продуктивной пользы экономике и ее реальному сектору. В то же время банки активизировали свои вложения во внешние валютные активы, вместо инвестирования в государственные ценные бумаги или расширение кредитования бизнеса», — подытожил эксперт.

Напомним, в 2024 году в Украине американская валюта может подорожать до 40,9 гривны. Показатели зависят от действий Национального банка, поэтому цена доллара может быть на любом уровне. Как прогнозирует эксперт Даниил Монин, курс доллара в Украине в этом году, вероятно, будет колебаться в пределах 39−41 гривны. На валютный рынок также влияет и предоставление финпомощи от Соединенных штатов Америки.

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