Курс доллара в Украине: как за год девальвировала гривна — Finance.ua

Курс доллара в Украине: как за год девальвировала гривна Сегодня 15:00 — Валюта

Курс доллара в Украине: как за год девальвировала гривна

С начала этого года гривна к доллару США девальвировала на 3,1%. За год (по отношению к апрелю 2023 года) наличная гривна к доллару США девальвировала на 4,4%, а по сравнению с состоянием на конец 2023 года, наоборот, ревальвировала на 0,4%.

Об этом сообщил эк-спредседатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

Причины колебания курса

«Наблюдаются рыночные колебания обменного курса наличной гривны, которые обусловлены ситуативными факторами — наличный сегмент рынка, несмотря на возврат рынка к средним еженедельным объемам, оперативно реагирует на межбанковский рынок, где решающим фактором влияния на курс продолжают оставаться активные интервенции НБУ. Очередное усиление спроса со стороны населения на иностранную валюту дополнительно ускоряло девальвационные процессы на рынке», — пояснил Данилишин.

Сейчас на фоне новых ударов врага по инфраструктуре валютный курс находится под дополнительной угрозой.

Влияние внешней поддержки на курс валют

Данилишин отметил, что во второй половине 2023 г. возникла неопределенность относительно дальнейшей внешней финансовой поддержки Украины.

«Однако НБУ не только оставил в силе свою Стратегию смягчения валютных ограничений, но еще и с октября 2023 г. отменил режим фиксированного курсообразования и ввел режим управляемо-гибкого курсообразования. Сразу выросли расходы валютных резервов на поддержку валютного курса (с 1- 2 млрд долл. при фиксированном курсе до 2−3 млрд при гибком курсе в месяц). Решение НБУ о либерализации валютного рынка в условиях гигантского дефицита платежного баланса (более 30 млрд долл. в год) логичным образом повлекло за собой повышение спроса на иностранную валюту», — отметил экс-председатель Совета НБУ.

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Он добавил, что внешнеторговый дефицит — основной фактор валютного дефицита.

Напомним, по мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, курс доллара в Украине на сегодняшний день полностью согласован Национальным банком. Вряд ли НБУ повысит эту планку выше 40 гривен за доллар.

Справка Finance.ua:

по данным НБУ, среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 40.44 грн/долл. США (в предыдущем квартале — 40.06 грн/долл. США). Доля респондентов, прогнозирующих, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев не превысит 40.00 грн/долл. США, сократилась за квартал с 55.4% до 46.0%;

Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию в 2024 году. Затем курс доллара к гривне будет постепенно расти.



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