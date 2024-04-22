Доллар уже за 40: будет ли обесцениваться гривна в течение этой недели — Finance.ua
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Доллар уже за 40: будет ли обесцениваться гривна в течение этой недели

Валюта
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Доллар уже за 40: будет ли обесцениваться гривна в течение этой недели
Доллар уже за 40: будет ли обесцениваться гривна в течение этой недели
Стоимость американской валюты неустанно шла ввысь и уже достигла 40 гривен. Национальная валюта Украины на этой неделе будет только обесцениваться.
Причиной подорожания доллара является предоставление второго транша финансовой помощи. Об этом сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для ТСН.
По его словам, доллар будет дорожать из-за того, что Украина ожидает вторую финансовую помощь от ЕС.
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«Напомню: первый транш в 4,5 млрд евро был в марте, и тогда курсы доллара и евро также заметно увеличились, чтобы конвертировать эти средства для госбюджета Украины максимально выгодно», — говорит эксперт.
Поэтому, как резюмирует Пендзин, наличный рынок будет похож на межбанк. В то же время каким ожидается наличный доллар, он не знает, однако точно выше, чем сейчас.
В понедельник, 22 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,60 грн (покупка) и 40,10 (продажа). Наличный курс — 39,90 (покупка) и 40,10 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины составляет 39,78 грн.
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