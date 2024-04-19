Курс доллара к концу года может снизиться: прогноз — Finance.ua

Курс доллара к концу года может снизиться: прогноз Сегодня 16:05 — Валюта

Курс доллара к концу года может снизиться: прогноз

Курс доллара в Украине продолжает расти, вплотную приблизившись к психологической отметке 40 гривен. Между тем, в госбюджете на 2024 год курс доллара заложен на уровне 40,7 грн, и если он будет держаться, то национальная валюта будет девальвировать умеренными темпами.

Об этом сообщил глава правления банка «Глобус» Сергей Мамедов.

Так, в течение января-марта курс доллара по отношению к гривне вырос в среднем на 2,6% или с 38 грн. по состоянию на 1 января — до 38,99 грн. на 1 апреля. Это составляет почти треть запланированной годовой девальвации, то есть на 7% от стартового курса на начало 2024 года.

Эксперт предположил, что в условиях, когда бюджетные прогнозы будут совпадать с реальным положением дел, дальнейшая девальвация гривны может составить еще 4,4%, а до конца года курс национальной валюты будет теоретически снижаться малозаметными темпами в среднем на 0,5% в месяц (ориентировочно на 20 копеек).

По его утверждению, в течение первого квартала курсовые колебания, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения, происходят с незначительным отклонением от «базового» курса, который в недельном разрезе не превышает 2%. При этом допустимый «люфт» курсовых конфигураций составляет до 5% от основного курса.

По словам Сергея Мамедова, на ситуацию может влиять тот факт, что валютный рынок — это «живой» организм, в котором идут постоянные изменения. Однако режим «управляемой гибкости», введенный регулятором, успокаивает любые проявления немотивированного роста валютных курсов, насыщая спрос через активные валютные интервенции на межбанке.

«Такая „формула“ пока оправдывает надежду, ведь дальнейшая либерализация валютного рынка будет зависеть от ряда экономических и военных обстоятельств, среди которых главное — объем макрофинансовой помощи, которая покрывает массив бюджетных расходов, а также достаточная для успешной борьбы с врагом военно-техническая помощь», — заметил банкир.

Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Телеграф По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.