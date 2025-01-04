Экономические прогнозы для Украины в 2024 году: что сбылось, а что нет — Finance.ua

Экономические прогнозы для Украины в 2024 году: что сбылось, а что нет Сегодня 19:07 — Казна и Политика

Экономические прогнозы для Украины в 2024 году: что сбылось, а что нет

Инфляция в Украине в ноябре 2024 года достигла 11,2% в годовом измерении, что значительно превысило прогнозы аналитиков (от 6,4% до 9,5%) и оценки Национального банка Украины.

Центр экономической стратегии оценил , насколько оправдались экономические прогнозы для Украины на 2024 год.

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Основными причинами роста цен стали:

плохой урожай;

подорожание продуктов;

повышение заработных плат;

проблемы в энергетической сфере

Национальный банк прогнозирует снижение инфляции до 7% в 2025 году и до 5% в 2026 году.

Иностранная помощь

Партнеры предоставили больше финансовой поддержки, чем ожидалось.

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Большинство организаций прогнозировали около $37 млрд, Украина получила по состоянию на сегодняшний день 1 $40,7 млрд внешней помощи.

Курс

Прогнозы были достаточно точными. Экономисты предусмотрели курс гривны в пределах 41,1−42,3 грн/долл. Фактический курс на конец декабря составил около 42 грн/долл.

Международные резервы

На ноябрь 2024 года международные резервы Украины составили $39,9 млрд, что несколько ниже прогнозируемых $41−44,7 млрд.

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Это несколько ниже ожидаемого, но резервы остаются на стабильном уровне.

Напомним, по словам старшего экономиста ЦЭС Владимира Ланда, в 2024 году средняя зарплата украинцев выросла на 4 тысячи гривен или 22,3%, достигнув 21 946 грн. Однако значительную часть прироста, а именно 9,7%, съедает инфляция.

Аналитики оператора рынка обмена валют «КИТ Group» вместе с коллегами из банка «Глобус» и «Юнекс банка» (оба — Киев) сходятся во мнении, что среднегодовой курс 2025 года будет близким к отметке 45 грн/$1, что соответствует показателю, заложенному в государственный бюджет на следующий год.

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