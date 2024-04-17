Допризывники, призывники, военнообязанные и резервисты: основные различия категорий — Finance.ua

Допризывники, призывники, военнообязанные и резервисты: основные различия категорий Сегодня 21:30 — Казна и Политика

Конституционной обязанностью граждан Украины является защита Родины, независимости и территориальной целостности государства. С этой целью в Украине установлена ​​военная обязанность.

Об этом пишет «Слово и дело».

Первая категория граждан по выполнению воинской обязанности — допризывники: это лица, подлежащие приписке к призывным участкам. Согласно правилам, школы и другие учебные заведения ежегодно до 1 декабря должны передавать в ТЦК данные о своих учащихся — юношах, которым исполняется 17 лет (допризывниках).

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В течение января-марта допризывники приписываются к призывным участкам. Как говорится в законе, приписка «проводится с целью взятия на воинский учет, определения имеющихся призывных ресурсов, степени пригодности к военной службе, установления уровня образования, специальности или профессии, уровня физической подготовки, изучения личных качеств».

Для приписки нужно лично прибыть в ТЦК, предоставить документы и пройти медосмотр. В результате комиссия может вынести решение о пригодности или непригодности к службе. Пригодные к службе получают удостоверение призывника.

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Лица, уже приписанные к призывным участкам и состоящие на учете в ТЦК, называются призывниками. В эту категорию попадают мужчины в возрасте 18−24 лет. Поскольку срочная служба в Украине отменена, они будут проходить базовую военную службу. В мирное время она продлится пять месяцев, в военное — три. Время прохождения можно будет выбирать.

Граждане Украины мужского пола 25−60 лет находятся в категории военнообязанных — находятся в запасе для комплектования Вооруженных сил Украины и других воинских формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

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Военнослужащие — граждане, которые служат в составе ВСУ и других военных формирований. При этом на службу могут приниматься не только украинцы, но и иностранные граждане и лица без гражданства по контракту.

Мобилизационный возраст Украины составляет 25−60 лет. Договор на службу в армии можно заключить в возрасте 17−60 лет.

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Еще одна категория — резервисты: это военнообязанные граждане Украины, которые служат в военном резерве ВСУ и других военных формирований и предназначены для их комплектования в мирное время и в особый период.

Существует несколько видов резерва. Оперативный резерв является базой для комплектования воинских частей или соединений, в нем две очереди: первая — участники АТО и ООС, подписавшие контракт на службу в резерве; вторая — бывшие военные, срочники, служившие до 2014 года, участники АТО и ООС, не подписывавшие контракты. Также есть мобилизационный и гражданский резерв.

Инфографика: «Слово и дело»

Слово і Діло По материалам:

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