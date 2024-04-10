У мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на границе будут проверять военный билет — Finance.ua
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У мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на границе будут проверять военный билет

Личные финансы
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В законопроекте о мобилизации, окончательно утвержденном комитетом Рады, предусмотрено, что военный билет будет проверяться на границе, а также при выезде и въезде в страну, сообщается в выводах комитета, опубликованных народными депутатами.
Согласно законопроекту 10 449, каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от его пригодности к службе или наличия отсрочек, обязан иметь при себе военный билет. Он обязан предъявлять его по требованию полицейских, сотрудников территориальных военных комиссариатов и пограничников, как на пунктах пропуска, так и в пограничной полосе.
Оформление консульских услуг за границей будет возможно только при наличии военно-учетных документов. Это означает, что военный билет будет необходим для получения консульской помощи за рубежом.
Также военный билет будут требовать в консульствах даже у 18-летних украинцев, выехавших за границу до этого возраста. Это означает, что таким молодым людям придется возвращаться на родину и становиться на учет в территориальных военных комиссариатах для получения военного билета и возможности оформления документов за границей.
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Ранее Владимир Зеленский выступил за принятие закона о мобилизации парламентом, утверждая, что это очень важно для страны.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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