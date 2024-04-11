Рада приняла решение о выплате дополнительных 70 тыс. грн военным — Finance.ua
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Рада приняла решение о выплате дополнительных 70 тыс. грн военным

Личные финансы
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Рада приняла решение о выплате дополнительных 70 тыс. грн военным
Рада приняла решение о выплате дополнительных 70 тыс. грн военным
Верховная Рада 11 апреля проголосовала за постановление, согласно которому правительство должно предусмотреть дополнительное вознаграждение в размере 70 тыс. грн военным на передовой.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
«Верховная Рада проголосовала за постановление, чтобы правительство добавило 70 тыс. грн в месяц тем, кто непосредственно воюет „на нуле“. Решение поддержал 321 народный депутат. То есть кроме зарплаты (20−25 тыс.) и боевых (100 тыс.), защитники должны еще получать +70 тысяч. Наконец-то дожали это. Это в первую очередь о мотивации и справедливости для тех, кто держит фронт на своих плечах», — написал Гончаренко.
Он напомнил, что норма о доплатах 70 тыс. была в мобилизационном законопроекте, но в последний момент ее убрали.

В постановлении указано, что правительство должно:

  1. Разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты по усовершенствованию механизмов ротации военнослужащих в условиях действия военного положения, их увольнения с военной службы и медико-социальной реабилитации;
  2. Разработать и принять нормативно-правовые акты относительно условий, размеров и порядка выплат вознаграждений военнослужащим на период действия военного положения, в частности относительно единовременного вознаграждения в размере 70 тысяч гривен военнослужащим во время действия военного положения, выполняющим боевые (специальные) задания во время ведения боевых (специальных) действий на линии боевого столкновения с противником. Такое вознаграждение будет выплачиваться за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнения таких задач.
Напомним, 11 апреля Верховная Рада также приняла в целом законопроект о мобилизации № 10 449. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата. Парламент учел 31 правку профильного комитета, а также правку, убирающую из документа норму о демобилизации.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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