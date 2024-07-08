Доля российского газа в Австрии превышает довоенный уровень — Finance.ua
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Доля российского газа в Австрии превышает довоенный уровень

Энергетика
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Доля российского газа в Австрии превышает довоенный уровень
Доля российского газа в Австрии превышает довоенный уровень
Австрия в апреле этого года импортировала 81% природного газа из российской федерации, а месяцем ранее эта доля была еще больше — 93%.
Об этом свидетельствуют данные Министерства защиты климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии, передает Укринформ.
Согласно данным специализированной информационной платформы ведомства, в феврале и январе этого года общая доля российского газа в австрийском импорте составила 87% и 97% соответственно. В феврале 2022 года Австрия импортировала 79% своего газа из россии.
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Конкретные цифры объемов импортируемого газа на платформе не приводятся. В то же время отмечается, что общий объем импорта природного газа в Австрию в целом уменьшился и в апреле 2024 года составил 87% от объемов, поступавших в страну на момент полномасштабного вторжения рф в Украину в феврале 2022 года.
В Министерстве энергетики Австрии объясняют высокую долю российского газа тем, что долгосрочный контракт с россией на поставку продолжает действовать, а импорт газа по альтернативным маршрутам усложняют крупные газовые сборы в Германии.
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«Эти обстоятельства означают, что доля импорта российского газа в Австрии остается очень высокой (в последнее время более 90%). Абсолютные цифры снижаются, поскольку потребление газа в Австрии значительно сократилось по сравнению с предыдущим годом, много газа все еще хранится в газохранилищах и в целом приходится импортировать меньше газа», — сообщили в ведомстве.
Доля импорта из нероссийских источников в основном состоит из норвежского и сжиженного природного газа, а также небольшой доли газа из Северной Африки и Центральной Азии. Импорт из нероссийских источников осуществляется в Австрию преимущественно через Германию и Италию.
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Напомним, в 2018 году частично государственная австрийская компания OMV продлила контракт на поставку газа с российским «Газпромом» до 2040 года. К моменту полномасштабного вторжения рф Австрия покупала у россии 79% своего природного газа.
российский газ в Австрию поступает через Словакию и украинскую газотранспортную систему.
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что по завершении контракта на транзит газа с россией в конце 2024 года Украина не будет вести переговоры о его продлении.
В июне 2022 года федеральное правительство Австрии выделило 70 млн евро для финансирования 40-километрового газопровода WAG Loop, цель которого — уменьшить зависимость страны от российского газа и обеспечить доступ к источникам газа из северо-западной Европы.
По материалам:
Укрінформ
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