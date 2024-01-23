Европа приспособилась к жизни без российского газа — Bloomberg — Finance.ua
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Европа приспособилась к жизни без российского газа — Bloomberg

Энергетика
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Европа приспособилась к жизни без российского газа — Bloomberg
Европа приспособилась к жизни без российского газа — Bloomberg
Страны Европы в разгар проблем с перевозками на Ближнем Востоке не ощутили повышения цен на газ, что может свидетельствовать об успехе отказа от российского газа.
Об этом сообщает Bloomberg.
Хотя опасность перевозок через Красное море заставила перевозчиков пользоваться длинным путем доставки, это не увеличило цены на катарский газ для европейцев, а стоимость электроэнергии остается стабильной после кризиса.
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Базовые европейские цены на электроэнергию сейчас торгуются ниже 30 евро за мегаватт-час, что составляет примерно десятую часть от пиковых уровней 2022 года.
Как отмечается, это как минимум сильный знак того, что худший кошмар, приведший к стремительному росту счетов за энергоносители и подтолкнувший инфляцию к многолетним максимумам в 2022 году, остался в прошлом.
Европа ответственно подошла к подготовке и накопила рекордный объем газа.
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Кроме того, европейцы активно пользовались возобновляемыми источниками энергии, что позволило диверсифицировать потребление и спокойно пройти кризис.
Влияние также оказали факторы не слишком морозной зимы, а также замедление экономического роста, что снизило потребность газа в таких промышленных гигантах, как Германия.
Однако проблема нового подхода к энергетической политике со сжиженным газом и альтернативными источниками в меньшей прогнозируемости. В настоящее время европейцы будут больше зависеть от внешних факторов, таких как геополитическая реальность, влияющая на поставки энергоносителей.
По материалам:
Економічна Правда
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