Украина планирует стать «газовым сейфом» Европы — Шмыгаль — Finance.ua
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Украина планирует стать «газовым сейфом» Европы — Шмыгаль

Энергетика
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Украина планирует стать «газовым сейфом» Европы — Шмыгаль
Украина планирует стать «газовым сейфом» Европы — Шмыгаль
Украина планирует стать «газовым сейфом» ЕС, поэтому европейским компаниям предлагается хранить в украинских хранилищах до 10 млрд кубов газа.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
«Мы храним и хранили 2,5 млрд кубов газа от иностранных компаний. Наш амбициозный план — стать „газовым сейфом“ Европы, и мы предлагаем европейским компаниям уже сейчас хранить до 10 млрд кубов в наших хранилищах», — сказал Шмыгаль.
По его словам, Украина уже стала членом энергетического Евросоюза, ведь полностью синхронизировала энергосистему с европейской.
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Кроме этого украинские газовые хранилища уже помогают Европе предотвратить энергетический кризис и существенный рост цены на газ в отопительный сезон.
Также на заседании речь шла об амбициозных планах по экспорту электроэнергии в ЕС.
Напомним, ранее глава Группы «Нафтогаз» Алексей Чернышев в кулуарах Украинского завтрака в Давосе сообщил, что ряд европейских газовых трейдеров убедились в надежности подземных хранилищ газа в Украине и намерены увеличить объемы газа в украинских ПХГ на следующую зиму.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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