Украина планирует стать «газовым сейфом» Европы — Шмыгаль Сегодня 11:45 — Энергетика

Украина планирует стать «газовым сейфом» Европы — Шмыгаль

Украина планирует стать «газовым сейфом» ЕС, поэтому европейским компаниям предлагается хранить в украинских хранилищах до 10 млрд кубов газа.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

«Мы храним и хранили 2,5 млрд кубов газа от иностранных компаний. Наш амбициозный план — стать „газовым сейфом“ Европы, и мы предлагаем европейским компаниям уже сейчас хранить до 10 млрд кубов в наших хранилищах», — сказал Шмыгаль.

По его словам, Украина уже стала членом энергетического Евросоюза, ведь полностью синхронизировала энергосистему с европейской.

Кроме этого украинские газовые хранилища уже помогают Европе предотвратить энергетический кризис и существенный рост цены на газ в отопительный сезон.

Также на заседании речь шла об амбициозных планах по экспорту электроэнергии в ЕС.

Напомним, ранее глава Группы «Нафтогаз» Алексей Чернышев в кулуарах Украинского завтрака в Давосе сообщил , что ряд европейских газовых трейдеров убедились в надежности подземных хранилищ газа в Украине и намерены увеличить объемы газа в украинских ПХГ на следующую зиму.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.