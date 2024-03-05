ЕС за два года сократил импорт российского газа на 71% - еврокомиссар — Finance.ua

ЕС за два года сократил импорт российского газа на 71% - еврокомиссар Сегодня 19:30 — Энергетика

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Евросоюз принял меры для стабилизации внутреннего рынка газа и сократил импорт российского «голубого топлива» на 71%.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по вопросам энергетики заявила еврокомиссар Кадри Симсон.

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«Европа сегодня стабильна, программа RePowerEU в течение двух лет принесла свои результаты. В прошлом году на российский газ приходилось 15% общего объема от импорта газа по сравнению с 24% в 2022 году и 45% за год до начала войны. Импорт газа из россии в ЕС снизился на 71% с 2021 года. Цены существенно снизились и находятся на относительно стабильном уровне. На прошлой неделе они составляли 25 евро за мегаватт/час — и это тот уровень, который существовал до начала войны», — рассказала она.

Симсон отметила, что страны ЕС уверенно подходят к завершению отопительного сезона с заполнением газовых хранилищ на 62%. По оценкам, к началу нового цикла закачки газа этот показатель составит 45−55%. В настоящее время ЕС может полагаться на целый ряд надежных поставщиков, главными из которых остаются Норвегия и США.

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«Мы обсудили также важность уменьшения спроса на газ. Министры пришли к согласию вокруг рекомендаций Еврокомиссии продолжить практику сокращения потребления газа на 15% в течение следующего года. В настоящее время меры экономии позволили сэкономить до 18% от уровня потребления в 2022 году. Мы будем продолжать эти усилия — на этот раз без обязательственных законодательных норм, на добровольной основе. Это еще один признак того, что мы постепенно выходим из чрезвычайного положения в энергетике», — сказала представитель Европейской комиссии.

По словам Симсон, министры по предложению Литвы также обсудили возможность дальнейшего сокращения импорта сжиженного российского газа, но пока не пришли к согласию в этом вопросе. Его окончательное решение будет зависеть от политической воли стран-членов и учета всех последствий такого шага, а также готовности распространить санкции ЕС на газовую промышленность россии.

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«С точки зрения объемов импорт российского LNG остается стабильным. В прошлом году он составил 18 миллионов кубометров, импортированных европейскими компаниями. Но мы не можем позволить россии компенсировать через LNG те объемы, которые по единоличному решению были сокращены в поставках трубопроводного газа. Газовый пакет, согласованный в прошлом году, предусматривает отказ от российского или белорусского газа при определенных условиях. Его окончательное голосование в Европарламенте должно состояться в конце апреля», — подытожила еврокомиссар.

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Укрінформ По материалам:

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