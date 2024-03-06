В Минэнерго выступили против любых поставок российского газа через Украину после 2024 года — Finance.ua

В Минэнерго выступили против любых поставок российского газа через Украину после 2024 года Сегодня 10:42 — Энергетика

Министр энергетики Украины Герман Галущенко исключил любые коммерческие соглашения, которые позволяют продолжать транспортировку российского газа через страну по истечении срока действия текущего транзитного соглашения в конце 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Европейский Союз и Украина ранее заявляли, что не будут пересматривать существующий контракт, но некоторые участники рынка рассматривали возможность частных соглашений по поставке топлива.

Галущенко, похоже, отверг этот вариант. «Я не вижу такой возможности, — сказал он в интервью Международному агентству по атомной энергии в Вене. — На столе нет никаких возможных решений».

россия прекратила большую часть своих трубопроводных поставок в Европу после вторжения, но газ идет по Украине в меньших объемах, чем было в контракте. Эти поставки покрывают большую часть спроса в таких странах, как Австрия, Венгрия и Словакия.

«Мы готовы это остановить. Если кто-то сказал, что это критический вопрос для выживания зимой, это вопрос надежности поставок, это одна ситуация. Но я не вижу такой ситуации», — сказал Галущенко.

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