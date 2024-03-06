В Минэнерго выступили против любых поставок российского газа через Украину после 2024 года — Finance.ua

В Минэнерго выступили против любых поставок российского газа через Украину после 2024 года
Министр энергетики Украины Герман Галущенко исключил любые коммерческие соглашения, которые позволяют продолжать транспортировку российского газа через страну по истечении срока действия текущего транзитного соглашения в конце 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Европейский Союз и Украина ранее заявляли, что не будут пересматривать существующий контракт, но некоторые участники рынка рассматривали возможность частных соглашений по поставке топлива.
Галущенко, похоже, отверг этот вариант. «Я не вижу такой возможности, — сказал он в интервью Международному агентству по атомной энергии в Вене. — На столе нет никаких возможных решений».
россия прекратила большую часть своих трубопроводных поставок в Европу после вторжения, но газ идет по Украине в меньших объемах, чем было в контракте. Эти поставки покрывают большую часть спроса в таких странах, как Австрия, Венгрия и Словакия.
«Мы готовы это остановить. Если кто-то сказал, что это критический вопрос для выживания зимой, это вопрос надежности поставок, это одна ситуация. Но я не вижу такой ситуации», — сказал Галущенко.
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