Доля Google на рынке поисковой рекламы в США может упасть ниже 50% впервые за десятилетие — Finance.ua

Доля Google на рынке поисковой рекламы в США может упасть ниже 50% впервые за десятилетие
Компания eMarketer, специализирующаяся на исследованиях цифрового маркетинга, прогнозирует, что доля Google на рынке поисковой рекламы в США может упасть ниже 50% в следующем году впервые за десять лет.
Об этом пишет Business Insider.
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Google начала терять позиции и в других важных областях, где доминировала долгое время. Недавнее исследование показало, что молодежь больше не используют слово Google как глагол.
Молодые интернет-пользователи теперь «ищут» вместо того, чтобы «гуглить», — отметил Марк Шмулик, аналитик Bernstein Research.
Это смещение частично связано с появлением таких инструментов искусственного интеллекта, как ChatGPT от OpenAI и Perplexity AI, которые используют большие языковые модели, обученные на огромных объемах данных, чтобы отвечать на вопросы пользователей на естественном языке.
ChatGPT установил рекорд по росту пользовательской базы для потребительского приложения вскоре после первого запуска в конце 2022 года.
Чтобы догнать конкурентов, в марте 2023 года Google запустила Gemini, собственную большую языковую модель, которая теперь представляет результаты поиска Google на естественном языке в верхней части страницы.
С тех пор Google развернул ряд других генеративных инструментов ИИ и усовершенствований поисковой системы.
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Google также использует ИИ для лучшего представления рекламы в результатах поиска.
В начале этого месяца компания продемонстрировала пример, показав, как продукты Tide сейчас рекламируются под поисковым запросом «как вывести пятна от травы с джинсов?».
«Мы уверены в этом подходе к монетизации нашего опыта на основе искусственного интеллекта. Мы уже проходили через подобные изменения», — сказал Брендан Краам, вице-президент Google, отвечающий за поисковую рекламу.
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Хотя Google все еще остается самым популярным поисковиком, ее конкуренты наступают ей на пятки. Поисковая система с искусственным интеллектом Perplexity заявляет, что в сентябре она обработала 340 миллионов запросов и имеет несколько «домашних, топовых» компаний, желающих разместить рекламу на платформе, сообщил главный коммерческий директор Дмитрий Шевеленко.
Perplexity оценивается более чем в $1 млрд и получила финансирование от Джеффа Безоса и Nvidia. Она также столкнулась с негативной реакцией из-за того, что не указала источники защищенных авторским правом материалов, использованных в своих результатах.
На Perplexity поисковые запросы сопровождаются вопросами, вовлекающими пользователя в разговор. Perplexity заявляет, что в будущем это позволит спонсорам размещать рекламу на этих дополнительных вопросах.
В презентации для рекламодателей Perplexity заявила, что ответы на спонсируемые вопросы будут заранее одобрены рекламодателями «и могут быть заблокированы, что даст вам уверенность в том, как ваш бренд будет представлен в ответе».
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