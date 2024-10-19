Доля Google на рынке поисковой рекламы в США может упасть ниже 50% впервые за десятилетие — Finance.ua

Доля Google на рынке поисковой рекламы в США может упасть ниже 50% впервые за десятилетие Вчера 23:19 — Технологии&Авто

Доля Google на рынке поисковой рекламы в США может упасть ниже 50% впервые за десятилетие

Компания eMarketer, специализирующаяся на исследованиях цифрового маркетинга, прогнозирует, что доля Google на рынке поисковой рекламы в США может упасть ниже 50% в следующем году впервые за десять лет.

Об этом пишет Business Insider.

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Google начала терять позиции и в других важных областях, где доминировала долгое время. Недавнее исследование показало, что молодежь больше не используют слово Google как глагол.

Молодые интернет-пользователи теперь «ищут» вместо того, чтобы «гуглить», — отметил Марк Шмулик, аналитик Bernstein Research.

Это смещение частично связано с появлением таких инструментов искусственного интеллекта, как ChatGPT от OpenAI и Perplexity AI, которые используют большие языковые модели, обученные на огромных объемах данных, чтобы отвечать на вопросы пользователей на естественном языке.

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ChatGPT установил рекорд по росту пользовательской базы для потребительского приложения вскоре после первого запуска в конце 2022 года.

Чтобы догнать конкурентов, в марте 2023 года Google запустила Gemini, собственную большую языковую модель, которая теперь представляет результаты поиска Google на естественном языке в верхней части страницы.

С тех пор Google развернул ряд других генеративных инструментов ИИ и усовершенствований поисковой системы.

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Google также использует ИИ для лучшего представления рекламы в результатах поиска.

В начале этого месяца компания продемонстрировала пример, показав, как продукты Tide сейчас рекламируются под поисковым запросом «как вывести пятна от травы с джинсов?».

«Мы уверены в этом подходе к монетизации нашего опыта на основе искусственного интеллекта. Мы уже проходили через подобные изменения», — сказал Брендан Краам, вице-президент Google, отвечающий за поисковую рекламу.

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Хотя Google все еще остается самым популярным поисковиком, ее конкуренты наступают ей на пятки. Поисковая система с искусственным интеллектом Perplexity заявляет, что в сентябре она обработала 340 миллионов запросов и имеет несколько «домашних, топовых» компаний, желающих разместить рекламу на платформе, сообщил главный коммерческий директор Дмитрий Шевеленко.

Perplexity оценивается более чем в $1 млрд и получила финансирование от Джеффа Безоса и Nvidia. Она также столкнулась с негативной реакцией из-за того, что не указала источники защищенных авторским правом материалов, использованных в своих результатах.

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На Perplexity поисковые запросы сопровождаются вопросами, вовлекающими пользователя в разговор. Perplexity заявляет, что в будущем это позволит спонсорам размещать рекламу на этих дополнительных вопросах.

В презентации для рекламодателей Perplexity заявила, что ответы на спонсируемые вопросы будут заранее одобрены рекламодателями «и могут быть заблокированы, что даст вам уверенность в том, как ваш бренд будет представлен в ответе».

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