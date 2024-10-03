Google работает над новой моделью ИИ, которая сможет думать как человек — Finance.ua
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Google работает над новой моделью ИИ, которая сможет думать как человек

Технологии&Авто
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Google работает над новой моделью ИИ, которая сможет думать как человек
Google работает над новой моделью ИИ, которая сможет думать как человек
Google работает над новой моделью ИИ, которая сможет думать как человек.
Об этом сообщает Bloomberg.
Google работает над новой моделью ИИ — она сможет имитировать человеческое мышление, подобно модели OpenAI o1.
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Последние несколько месяцев компания работает над ИИ-моделью, которая сможет решать многошаговые задачи по математике и программированию. Однако эта модель потребует больше времени для обработки запросов.
Поскольку для каждого запроса ей нужно будет обработать ряд взаимосвязанных задач. После этого ИИ сможет подытожить результаты, чтобы дать лучший и самый точный ответ.
По материалам:
vctr.media
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