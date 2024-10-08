Google представила двухстороннюю, круглую клавиатуру — Finance.ua

Google представила двухстороннюю, круглую клавиатуру 08.10.2024, 02:26 — Технологии&Авто

Google представила двухстороннюю, круглую клавиатуру

Google выпустила новейшую версию Gboard, уникальной двусторонней клавиатуры, базирующейся на полоске Мёбиуса, неотъемлемой части математики, науки и популярной культуры. Gboard может использоваться как одним человеком, так и несколькими, и это действительно клавиатура с изюминкой.

Полоска Мёбиуса — односторонняя поверхность, которую можно создать, соединив концы прямоугольной полоски, предварительно повернув один конец на половину — известна уже много веков. Ее используют в математике, науке, искусстве, инженерии, литературе и музыке.

Однако версия полоски Мёбиуса для компьютерной клавиатуры никогда не использовалась — пока ее не разработали новаторские разработчики из японского подразделения Google. С точки зрения технических характеристик, двусторонняя ортолинейная конструкция Gboard создана путем соединения 26 модулей, каждый из которых содержит восемь клавишных переключателей. Она имеет 208 клавиш, что более чем в два раза больше, чем у обычной клавиатуры, и подключается с помощью кабеля USB-C.

Вдохновленная Мебиусом клавиатура Gboard позволяет печатать под любым углом как одному человеку, так и группе людей, выводя общие проекты на новый уровень.

Более того, дизайнеры этой оригинальной клавиатуры выложили ее прошивку и аппаратный дизайн в свободный доступ на GitHub, а это значит, что вы можете создать свою собственную с помощью 3D-принтера.

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