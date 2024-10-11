Google расширяет доступ к Imagen 3: генерация изображений доступна всем пользователям Gemini — Finance.ua

Google расширяет доступ к Imagen 3: генерация изображений доступна всем пользователям Gemini 11.10.2024, 02:25 — Технологии&Авто

Google расширяет доступ к Imagen 3: генерация изображений доступна всем пользователям Gemini

Google объявила, что ее генеративный искусственный интеллект для создания изображений на основе текстовых запросов, Imagen 3, теперь доступен всем пользователям Gemini по всему миру, включая Украину.

Об этом компания сообщила в соцсети Х.

Imagen 3 — это качественная модель компании для генерации изображений, которая обеспечивает более высокий уровень фотореализма, лучшее выполнение инструкций и минимизацию визуальных артефактов.

Image generation with Imagen 3 is now available to all Gemini users around the world.



Imagen 3 is our highest quality image generation model yet and brings an even higher degree of photorealism, better instruction following, and fewer distracting artifacts than ever before. pic.twitter.com/E8CrcyFcz5 — Google Gemini App (@GeminiApp) October 9, 2024

В отличие от конкурентных решений, Imagen 3 генерирует одно изображение высокого качества с разрешением 2048×2048 пикселей по каждому запросу пользователя.

Все желающие могут протестировать новую технологию через чат-бот Gemini. Этот шаг Google значительно расширяет возможности обычных пользователей в создании высококачественного визуального контента с помощью ИИ.

Ранее эта технология была доступна только пользователям с премиум-подписками Gemini Advanced или Gemini for Workspace. Теперь же она становится доступной для широкой публики.

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