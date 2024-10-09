Google хочет использовать ядерную энергию для питания дата-центров — Finance.ua

Google хочет использовать ядерную энергию для питания дата-центров 09.10.2024, 00:45 — Технологии&Авто

Google занимается изучением возможности использования ядерной энергии для питания своих дата-центров, поскольку вычислительные мощности и потребности в энергии продолжают расти ввиду развития AI-технологии.

В недавнем интервью Nikkei Asia гендиректор компании Сундар Пичаи рассказал, что компания оценивает разные источники энергии и рассматривает в том числе малые модульные ядерные реакторы (ММР). Это может быть очередной шаг в рамках стратегии достижения нулевого уровня выбросов к 2030 году.

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Сундар Пичаи отметил, что выбросы парниковых газов Google были примерно на 48% выше в 2023 году по сравнению с 2019 годом, и причиной этого является активное использование технологии искусственного интеллекта. Атомная энергетика является отличным вариантом для техногигантов, как Google, поскольку она может обеспечить стабильный и низкоуглеродистый источник электроэнергии.

В отличие от солнечной и ветровой энергии, которые могут иметь перебои из-за погодных условий, атомные станции могут работать непрерывно, поэтому это идеальные кандидаты для обеспечения постоянных потребностей центров обработки данных в электроэнергии.

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Глобальный руководитель отдела энергетики центров обработки данных Google Аманда Петерсон Корио сообщила Bloomberg, что у США и на рынках с высоким уровнем регулирования у компании нет возможности напрямую покупать электроэнергию. Мы работаем с нашими партнерами по коммунальным услугам и производителями, чтобы вместе выяснить, как мы можем внедрить эти новые технологии в электросеть. Ядерная энергетика может быть одной из них", — говорит она.

Google — не единственная технологическая компания, выразившая заинтересованность в использовании ядерной энергии. Amazon заключила сделку на $650 млн с атомной электростанцией Susquehanna, а Microsoft планирует перезапустить станцию ​​Three Mile Island к 2028 году. Даже генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что атомная энергетика может являться жизнеспособным вариантом для удовлетворения высоких энергетических потребностей центров обработки данных компании.

Сундарь Пичаи также отметил, что компания ищет устойчивые и надежные источники энергии. Поэтому инвестиции не ограничиваются атомной энергетикой — компания рассматривает и традиционные возобновляемые источники, такие как солнечная и геотермальная энергия. Такой подход важен, поскольку ожидается, что к 2026 году потребление электроэнергии в центрах обработки данных почти удвоится и составит от 650 ТВ до 1050 ТВ. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 460 ТВтч.

Google не уточнила, когда и где она начнет использовать ядерную энергию, но существует большая вероятность того, что она сначала рассмотрит эти варианты в США, где она будет сотрудничать с государственными учреждениями и коммунальными предприятиями для этого. Но компания не исключила возможности использования ядерной энергии в других странах, включая Японию.

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