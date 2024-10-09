Google хочет использовать ядерную энергию для питания дата-центров — Finance.ua
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Google хочет использовать ядерную энергию для питания дата-центров

Технологии&Авто
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Google занимается изучением возможности использования ядерной энергии для питания своих дата-центров, поскольку вычислительные мощности и потребности в энергии продолжают расти ввиду развития AI-технологии.
В недавнем интервью Nikkei Asia гендиректор компании Сундар Пичаи рассказал, что компания оценивает разные источники энергии и рассматривает в том числе малые модульные ядерные реакторы (ММР). Это может быть очередной шаг в рамках стратегии достижения нулевого уровня выбросов к 2030 году.
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Сундар Пичаи отметил, что выбросы парниковых газов Google были примерно на 48% выше в 2023 году по сравнению с 2019 годом, и причиной этого является активное использование технологии искусственного интеллекта. Атомная энергетика является отличным вариантом для техногигантов, как Google, поскольку она может обеспечить стабильный и низкоуглеродистый источник электроэнергии.
В отличие от солнечной и ветровой энергии, которые могут иметь перебои из-за погодных условий, атомные станции могут работать непрерывно, поэтому это идеальные кандидаты для обеспечения постоянных потребностей центров обработки данных в электроэнергии.
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Глобальный руководитель отдела энергетики центров обработки данных Google Аманда Петерсон Корио сообщила Bloomberg, что у США и на рынках с высоким уровнем регулирования у компании нет возможности напрямую покупать электроэнергию. Мы работаем с нашими партнерами по коммунальным услугам и производителями, чтобы вместе выяснить, как мы можем внедрить эти новые технологии в электросеть. Ядерная энергетика может быть одной из них", — говорит она.
Google — не единственная технологическая компания, выразившая заинтересованность в использовании ядерной энергии. Amazon заключила сделку на $650 млн с атомной электростанцией Susquehanna, а Microsoft планирует перезапустить станцию ​​Three Mile Island к 2028 году. Даже генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что атомная энергетика может являться жизнеспособным вариантом для удовлетворения высоких энергетических потребностей центров обработки данных компании.
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Сундарь Пичаи также отметил, что компания ищет устойчивые и надежные источники энергии. Поэтому инвестиции не ограничиваются атомной энергетикой — компания рассматривает и традиционные возобновляемые источники, такие как солнечная и геотермальная энергия. Такой подход важен, поскольку ожидается, что к 2026 году потребление электроэнергии в центрах обработки данных почти удвоится и составит от 650 ТВ до 1050 ТВ. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 460 ТВтч.
Google не уточнила, когда и где она начнет использовать ядерную энергию, но существует большая вероятность того, что она сначала рассмотрит эти варианты в США, где она будет сотрудничать с государственными учреждениями и коммунальными предприятиями для этого. Но компания не исключила возможности использования ядерной энергии в других странах, включая Японию.
По материалам:
root-nation
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