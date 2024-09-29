Google выделяет средства на глобальное образование в области ИИ по всему миру — Finance.ua
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Google выделяет средства на глобальное образование в области ИИ по всему миру

Фондовый рынок
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Google выделяет средства на глобальное образование в области ИИ по всему миру
Google выделяет средства на глобальное образование в области ИИ по всему миру
Генеральный директор Google Сундар Пичаи во время выступления на «Саммите будущего» ООН объявил о создании нового фонда для обучения и обучения ИИ по всему миру.
Об этом говорится в сообщении Google.
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«Я считаю, что технологии являются основополагающим фактором прогресса. Подобно тому, как интернет и мобильные устройства расширили возможности для людей во всем мире, теперь ИИ готовы ускорить прогресс в беспрецедентных масштабах», — подчеркнул Сундар Пичаи.

Какие возможности открывает ИИ

Он сообщил о возможностях, которые, по его мнению, открывает искусственный интеллект.
  1. Получить доступ к мировой информации и знаниям на их языке.
  2. Ускорение научных открытий во благо человечества.
  3. Помощь людям на пути катастрофы, связанной с климатом, опираясь на инициативу ООН «Ранние предупреждения для всех».
  4. Значительный вклад в экономический прогресс — это уже дает больше возможностей предпринимателям и малому бизнесу, расширяет возможности правительства предоставлять государственные услуги и повышает производительность во всех секторах.
Кроме того, генеральный директор Google привел пример, когда искусственный интеллект помогает улучшить работу и логистику на развивающихся рынках, где связь, инфраструктура и пробки являются серьезными проблемами.
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В частности, стартап по грузовым перевозкам Gary Logistics в Эфиопии использует искусственный интеллект, чтобы помочь транспортировать товары на рынок быстрее и предоставить больше возможностей для работы водителям-фрилансерам.
Сундарь Пичаи упомянул и о сложностях, которые несет с собой ИИ для человечества. В частности, он сказал о:
  • проблемах с точностью, фактичностью и предвзятостью;
  • рисках неправильного применения и неправильного использования, таких как создание глубоких фейков;
  • воздействии на будущее трудовой деятельности.
«По всем этим причинам мы считаем, что ИИ нужно разрабатывать, развертывать и использовать ответственно с самого начала», — подчеркнул CEO Google.
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По его словам, компания руководствуется принципами искусственного интеллекта, опубликованными еще в 2018 году.
Кроме того, Google сотрудничает с другими отраслевыми, академическими, ООН и правительствами в таких усилиях как Frontier Model Forum, OECD и Хиросимский процесс G7.
Он добавил, что хочет избежать глобального «раскола в области искусственного интеллекта» и что Google создает Глобальный фонд возможностей искусственного интеллекта на сумму $120 млн, с помощью которого он «сделает образование и обучение искусственному интеллекту доступными для сообществ по всему миру» в партнерстве с местными некоммерческими и неправительственными организациями, пишет TechCrunch.
На эту же тему Пичаи призвал к «умному регулированию продуктов, которое уменьшает вред и противостоит национальным протекционистским импульсам» — иначе, по его прогнозу, регулирование может «расширить разрыв ИИ и ограничить преимущества ИИ».
По материалам:
dev.ua
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