Google выделяет средства на глобальное образование в области ИИ по всему миру — Finance.ua

Google выделяет средства на глобальное образование в области ИИ по всему миру Сегодня 22:12 — Фондовый рынок

Google выделяет средства на глобальное образование в области ИИ по всему миру

Генеральный директор Google Сундар Пичаи во время выступления на «Саммите будущего» ООН объявил о создании нового фонда для обучения и обучения ИИ по всему миру.

Об этом говорится в сообщении Google.

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«Я считаю, что технологии являются основополагающим фактором прогресса. Подобно тому, как интернет и мобильные устройства расширили возможности для людей во всем мире, теперь ИИ готовы ускорить прогресс в беспрецедентных масштабах», — подчеркнул Сундар Пичаи.

Какие возможности открывает ИИ

Он сообщил о возможностях, которые, по его мнению, открывает искусственный интеллект.

Получить доступ к мировой информации и знаниям на их языке. Ускорение научных открытий во благо человечества. Помощь людям на пути катастрофы, связанной с климатом, опираясь на инициативу ООН «Ранние предупреждения для всех». Значительный вклад в экономический прогресс — это уже дает больше возможностей предпринимателям и малому бизнесу, расширяет возможности правительства предоставлять государственные услуги и повышает производительность во всех секторах.

Кроме того, генеральный директор Google привел пример, когда искусственный интеллект помогает улучшить работу и логистику на развивающихся рынках, где связь, инфраструктура и пробки являются серьезными проблемами.

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В частности, стартап по грузовым перевозкам Gary Logistics в Эфиопии использует искусственный интеллект, чтобы помочь транспортировать товары на рынок быстрее и предоставить больше возможностей для работы водителям-фрилансерам.

Сундарь Пичаи упомянул и о сложностях, которые несет с собой ИИ для человечества. В частности, он сказал о:

проблемах с точностью, фактичностью и предвзятостью;

рисках неправильного применения и неправильного использования, таких как создание глубоких фейков;

воздействии на будущее трудовой деятельности.

«По всем этим причинам мы считаем, что ИИ нужно разрабатывать, развертывать и использовать ответственно с самого начала», — подчеркнул CEO Google.

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По его словам, компания руководствуется принципами искусственного интеллекта, опубликованными еще в 2018 году.

Кроме того, Google сотрудничает с другими отраслевыми, академическими, ООН и правительствами в таких усилиях как Frontier Model Forum, OECD и Хиросимский процесс G7.

Он добавил, что хочет избежать глобального «раскола в области искусственного интеллекта» и что Google создает Глобальный фонд возможностей искусственного интеллекта на сумму $120 млн, с помощью которого он «сделает образование и обучение искусственному интеллекту доступными для сообществ по всему миру» в партнерстве с местными некоммерческими и неправительственными организациями, пишет TechCrunch.

На эту же тему Пичаи призвал к «умному регулированию продуктов, которое уменьшает вред и противостоит национальным протекционистским импульсам» — иначе, по его прогнозу, регулирование может «расширить разрыв ИИ и ограничить преимущества ИИ».

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