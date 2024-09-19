Google выиграл суд по антимонопольному штрафу ЕС на 1,49 миллиарда евро — Finance.ua

Google выиграл суд по антимонопольному штрафу ЕС на 1,49 миллиарда евро 19.09.2024, 02:34 — Фондовый рынок

Google выиграл суд по антимонопольному штрафу ЕС на 1,49 миллиарда евро

Компания конгломерата Alphabet — Google — выиграла суд по антимонопольному штрафу в размере 1,49 миллиарда евро (1,66 миллиарда долларов), наложенного пять лет назад за препятствование конкурентам в поисковой рекламе в Интернете, через неделю после того, как она проиграла дело, которое значительно больше.

Европейская комиссия в своем решении от 2019 года заявила, что Google злоупотреблял своим доминированием, чтобы помешать веб-сайтам использовать посредников, кроме своей платформы AdSense, предоставлявшей поисковую рекламу. Практика, которая, по ее словам, была незаконной, имела место с 2006 по 2016 год.

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Как пишет Reuters, базирующийся в Люксембурге общий суд в большинстве своем согласился с оценками антимонопольного ведомства Европейского Союза по этому делу, но отменил штраф. Штраф AdSense — один из трех штрафов, стоивших Google в общей сложности 8,25 миллиарда евро, был вызван жалобой Microsoft в 2010 году.

Радіо Свобода По материалам:

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