Google выиграл суд по антимонопольному штрафу ЕС на 1,49 миллиарда евро — Finance.ua
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Google выиграл суд по антимонопольному штрафу ЕС на 1,49 миллиарда евро

Фондовый рынок
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Google выиграл суд по антимонопольному штрафу ЕС на 1,49 миллиарда евро
Google выиграл суд по антимонопольному штрафу ЕС на 1,49 миллиарда евро
Компания конгломерата Alphabet — Google — выиграла суд по антимонопольному штрафу в размере 1,49 миллиарда евро (1,66 миллиарда долларов), наложенного пять лет назад за препятствование конкурентам в поисковой рекламе в Интернете, через неделю после того, как она проиграла дело, которое значительно больше.
Европейская комиссия в своем решении от 2019 года заявила, что Google злоупотреблял своим доминированием, чтобы помешать веб-сайтам использовать посредников, кроме своей платформы AdSense, предоставлявшей поисковую рекламу. Практика, которая, по ее словам, была незаконной, имела место с 2006 по 2016 год.
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Как пишет Reuters, базирующийся в Люксембурге общий суд в большинстве своем согласился с оценками антимонопольного ведомства Европейского Союза по этому делу, но отменил штраф. Штраф AdSense — один из трех штрафов, стоивших Google в общей сложности 8,25 миллиарда евро, был вызван жалобой Microsoft в 2010 году.
По материалам:
Радіо Свобода
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