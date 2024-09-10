Google проиграл суд более чем на два миллиарда евро в ЕС — Finance.ua

Google проиграл суд более чем на два миллиарда евро в ЕС Сегодня 18:00 — Мир

Google проиграл суд более чем на два миллиарда евро в ЕС

Google проиграл антимонопольный суд в ЕС на 2,4 млрд евро.

Об этом сообщает пресс-служба Reuters.

Американский техногигант Google 10 сентября проиграл антимонопольный суд в Люксембурге и заплатит штраф в размере 2,4 млрд евро (2,67 млрд долл.).

Отмечается, что штраф был наложен семь лет назад на Alphabet (материнская компания Google) за использование собственного сервиса сравнения цен.

Суд признал несправедливым такое преимущество перед более мелкими европейскими конкурентами.

Судьи отметили, что законодательство ЕС санкционирует не наличие господствующего положения, а его неправомерное использование.

«В частности, запрещается поведение субъектов хозяйствования, занимающих доминирующее положение, которое препятствует конкуренции по существу и, таким образом, может нанести ущерб отдельным хозсубъектам и потребителям», — говорится в сообщении.

Економічна Правда По материалам:

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