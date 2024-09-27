Google ограничил для россиян создание новых аккаунтов — Finance.ua

Google ограничил для россиян создание новых аккаунтов 27.09.2024, 01:30 — Мир

Google ограничил для россиян создание новых аккаунтов

Компания Google ограничила создание новых аккаунтов в российской федерации, пишут РосСМИ.

«Минцифры подтверждает, что Google ограничил создание новых аккаунтов. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям», — говорится в сообщении.

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Там уточнили, что «СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится».

Ранее в СМИ появилась информация, что пользователи сервисов Google в рф массово сталкиваются с ограничениями в создании новых аккаунтов, трудностями регистрации профилей на российские телефонные номера.

Speka По материалам:

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