Google (Alphabet) инвестирует $5 млрд в разработчика беспилотных автомобилей Waymo — Finance.ua

Google (Alphabet) инвестирует $5 млрд в разработчика беспилотных автомобилей Waymo Сегодня 02:35 — Технологии&Авто

Google (Alphabet) инвестирует $5 млрд в разработчика беспилотных автомобилей Waymo

Alphabet инвестирует $5 млрд в свое подразделение Waymo, которое занимается беспилотными авто.

«Это финансирование поможет Waymo создать ведущую в мире компанию по автономному вождению», — сказала Рут Порат, управляющая финансовым отделом Alphabet. Она отметила Waymo как важный пример долгосрочных инвестиций Alphabet.

Технологический стартап Waymo имеет целью изменить транспортную отрасль с помощью автономных авто. В 2016 году Waymo, происходящий от проекта беспилотных автомобилей Google с 2009 года, стал отдельной компанией Alphabet. Компания сосредоточена на разработке технологий, чтобы сделать дороги более безопасными, а транспорт — более доступным.

Беспилотные автомобили Waymo используют комбинацию датчиков, камер и передового ПО для навигации и принятия решений в реальном времени. Они прошли миллионы миль на дорогах общего использования и в имитированных средах. Waymo One, служба заказа поездок компании, работает в отдельных городах, предлагая общественности заглянуть в будущее транспорта.

Миссия Waymo включает постоянное усовершенствование технологии автономного вождения с целью уменьшения дорожно-транспортных происшествий и повышения мобильности для всех.

Подразделение «Other Bets» Alphabet, в которое входит Waymo, сообщило о квартальном доходе в размере 365 миллионов долларов против 285 миллионов долларов год назад. Однако убытки выросли до $1,13 млрд с $813 млн за тот же период.

Генеральный директор Сундар Пичаи заявил, что Waymo обеспечивает 50 тыс. оплачиваемых поездок еженедельно, главным образом в Сан-Франциско и Финикс, и на сегодняшний день совершил 2 миллиона поездок. В июне Waymo удалила список ожиданий и открыла поездки для всех пользователей Сан-Франциско.

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Стартап привлек 2,25 миллиарда долларов в своем первом раунде внешнего финансирования в 2020 году и еще 2,5 миллиарда долларов в 2021 году с участием инвесторов, включая Andreessen Horowitz, AutoNation, Canada Pension Plan Investment Board и Fidelity Management & Research Company.

Увеличение инвестиций Alphabet в Waymo произошло после того, как подразделение General Motors с автономным транспортным средством Cruise отложило производство Origin, беспилотного шаттла для городов. Tesla также перенесла презентацию своего робототакси CyberCab с августа на октябрь.

«Alphabet выделил в Waymo до 5 миллиардов долларов, — подтвердила генеральный директор Waymo Текедра Мавакана. — Мы дорожим их огромным доверием к нашей команде и прогрессом, которого мы достигли в наших усилиях по разработке технологий, продуктов и коммерциализации».

InVenture По материалам:

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