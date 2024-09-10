Google (Alphabet) инвестирует $5 млрд в разработчика беспилотных автомобилей Waymo — Finance.ua
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Google (Alphabet) инвестирует $5 млрд в разработчика беспилотных автомобилей Waymo

Технологии&Авто
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Google (Alphabet) инвестирует $5 млрд в разработчика беспилотных автомобилей Waymo
Google (Alphabet) инвестирует $5 млрд в разработчика беспилотных автомобилей Waymo
Alphabet инвестирует $5 млрд в свое подразделение Waymo, которое занимается беспилотными авто.
«Это финансирование поможет Waymo создать ведущую в мире компанию по автономному вождению», — сказала Рут Порат, управляющая финансовым отделом Alphabet. Она отметила Waymo как важный пример долгосрочных инвестиций Alphabet.
Технологический стартап Waymo имеет целью изменить транспортную отрасль с помощью автономных авто. В 2016 году Waymo, происходящий от проекта беспилотных автомобилей Google с 2009 года, стал отдельной компанией Alphabet. Компания сосредоточена на разработке технологий, чтобы сделать дороги более безопасными, а транспорт — более доступным.
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Беспилотные автомобили Waymo используют комбинацию датчиков, камер и передового ПО для навигации и принятия решений в реальном времени. Они прошли миллионы миль на дорогах общего использования и в имитированных средах. Waymo One, служба заказа поездок компании, работает в отдельных городах, предлагая общественности заглянуть в будущее транспорта.
Миссия Waymo включает постоянное усовершенствование технологии автономного вождения с целью уменьшения дорожно-транспортных происшествий и повышения мобильности для всех.
Подразделение «Other Bets» Alphabet, в которое входит Waymo, сообщило о квартальном доходе в размере 365 миллионов долларов против 285 миллионов долларов год назад. Однако убытки выросли до $1,13 млрд с $813 млн за тот же период.
Генеральный директор Сундар Пичаи заявил, что Waymo обеспечивает 50 тыс. оплачиваемых поездок еженедельно, главным образом в Сан-Франциско и Финикс, и на сегодняшний день совершил 2 миллиона поездок. В июне Waymo удалила список ожиданий и открыла поездки для всех пользователей Сан-Франциско.
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Стартап привлек 2,25 миллиарда долларов в своем первом раунде внешнего финансирования в 2020 году и еще 2,5 миллиарда долларов в 2021 году с участием инвесторов, включая Andreessen Horowitz, AutoNation, Canada Pension Plan Investment Board и Fidelity Management & Research Company.
Увеличение инвестиций Alphabet в Waymo произошло после того, как подразделение General Motors с автономным транспортным средством Cruise отложило производство Origin, беспилотного шаттла для городов. Tesla также перенесла презентацию своего робототакси CyberCab с августа на октябрь.
«Alphabet выделил в Waymo до 5 миллиардов долларов, — подтвердила генеральный директор Waymo Текедра Мавакана. — Мы дорожим их огромным доверием к нашей команде и прогрессом, которого мы достигли в наших усилиях по разработке технологий, продуктов и коммерциализации».
По материалам:
InVenture
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