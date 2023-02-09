Alphabet потеряла $100 миллиардов рыночной стоимости из-за ошибки своего ИИ-чата — Finance.ua

Alphabet потеряла $100 миллиардов рыночной стоимости из-за ошибки своего ИИ-чата
Alphabet Inc., материнская компания Google, потеряла 100 млрд долларов капитализации после того, как ее новый чат-бот Bard в рекламе дал неправильный ответ, что указало на недостаточную протестированность.
Об этом сообщает Reuters, журналисты которого первыми заметили ошибку в рекламном ролике.
Акции Alphabet упали на 9% при торгов с объемами, однако во время послеторгов несколько отразили потери. В прошлом году акции компании потеряли 40% своей стоимости, но с начала этого года выросли на 15%, без учета потерь в среду.
Ошибка в рекламе Bard, чат-бот на основе искусственного интеллекта, была обнаружена непосредственно перед презентацией компании Google.
Alphabet разместил в Twitter короткое GIF-видео с работой Bard, пообещав, что чатбот поможет упростить сложные темы, но сервис предоставил неточный ответ.
В рекламе Bard получает вопрос: «О каких новых открытиях космического телескопа Джеймса Уэбба я могу рассказать своему девятилетнему ребенку?». Bard дает несколько ответов, среди которых — о том, что с помощью телескопа были сделаны первые снимки планет за пределами Солнечной системы Земли, или экзопланет. Однако первые снимки экзопланет были сделаны очень большим телескопом Европейской южной обсерватории (VLT) в 2004 году, что подтверждено НАСА.
«Это подчеркивает важность строгого процесса тестирования, который мы начинаем на этой неделе с нашей программой Trusted Tester, — сказал представитель Google. — Мы объединим внешние отзывы с нашим собственным внутренним тестированием, чтобы убедиться, что ответы Bard соответствуют высоким стандартам качества, безопасности и основаны на реальной информации».
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