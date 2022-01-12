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Alphabet создаст новую компанию для развития квантовых вычислений

Alphabet создаст новую компанию для развития квантовых вычислений

Компания Alphabet планирует выделить разработчиков квантовых вычислений Sandbox Technology в отдельную компанию.

Корпорация инкубирует секретный стартап в рамках своей венчурной программы Moonshot, пишет Business Insider.

Согласно отчету, новую компанию возглавит действующий руководитель подразделения Джек Хидари. Он подал заявку на создание новой компании SB Technologies Inc., для которой уже зарегистрировали веб-сайт sandboxquantum.com.

Создание Sandbox может упростить привлечение финансирования и найм сотрудников, а также дать другие операционные преимущества. В корпорации не прокомментировали формирование SB Technologies.

Alphabet и Google уже много лет работают над квантовыми технологиями, стремясь конкурировать с Cambridge Quantum, различными учеными, IBM и другими компаниями за вычисления следующего поколения.

Впервые о существовании секретного подразделения Alphabet стало известно в январе 2020 года. Предположительно, его основал соучредитель Google Сергей Брин.

По материалам ForkLog
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