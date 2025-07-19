Доллар vs евро: эксперты советуют, какую валюту выбрать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доллар vs евро: эксперты советуют, какую валюту выбрать

Валюта
50
Доллар vs евро: эксперты советуют, какую валюту выбрать
Доллар vs евро: эксперты советуют, какую валюту выбрать
Эксперты ожидают падения евро, поэтому советуют воздержаться от покупки европейской валюты. Вместо этого рекомендуется обратить внимание на доллар или инвестировать в ОВГЗ.
Об этом рассказали специалисты в комментарии «ТСН».

Выгодно ли покупать валюту

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский отмечает: если вы планируете «играть в долгую» — покупайте доллары.
Читайте также
По словам Забловского, покупка евро сейчас невыгодна, поскольку ожидается его удешевление.
По поводу дальнейшего падения курса евро говорит и аналитик Андрей Шевчишин и советует продавать эту валюту.
В то же время он добавляет, доллары следует покупать, пока курс остается стабильным.
По мнению Олега Пендзина, эксперта Экономического дискуссионного клуба, период стабильности гривны подходит к концу.
Читайте также
Он убежден, пока что самыми доступными и достаточно прибыльными остаются гривневые инструменты — ОВГЗ и депозиты. Однако впоследствии более выгодным будет постепенный переход к валюте.
«В инвестиционном портфеле хотя бы треть средств должна приносить быструю прибыль. Поэтому остаются актуальными и приобретение ОВГЗ, и гривневые депозиты», — поддерживает Забловский.

Справка Finance.ua:

  • бизнес демонстрирует постепенное улучшение ожиданий курса национальной валюты. В среднем респонденты прогнозируют курс гривны на уровне 43,84 грн за доллар США в течение следующего года, что лучше предыдущей оценки (44,23 грн/долл.). Большинство (64,6%) ожидает курс в пределах 42,01−45,00 грн/долл;
  • По словам эксперта Лесового, в июле не следует ожидать потрясений на валютном рынке. Доллар будет торговаться в пределах 41,6−42,2 грн/доллар, без резких скачков или обвалов. Курс евро может быть менее прогнозируемым — стоимость европейской валюты будет находиться в диапазоне 46,5−48,5 грн;
  • По словам эксперта Уса, курс евро может вырасти до 50 гривен уже в ближайшее время. Он советует украинцам иметь в сбережениях как евро, так и доллары. Но с покупкой евро сейчас лучше не торопиться.
Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запустил бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Подписаться на рассылку 💸

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems