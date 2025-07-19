Доллар vs евро: эксперты советуют, какую валюту выбрать — Finance.ua

Доллар vs евро: эксперты советуют, какую валюту выбрать Сегодня 13:13 — Валюта

Доллар vs евро: эксперты советуют, какую валюту выбрать

Эксперты ожидают падения евро, поэтому советуют воздержаться от покупки европейской валюты. Вместо этого рекомендуется обратить внимание на доллар или инвестировать в ОВГЗ.

Об этом рассказали специалисты в комментарии «ТСН».

Выгодно ли покупать валюту

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский отмечает: если вы планируете «играть в долгую» — покупайте доллары.

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По словам Забловского, покупка евро сейчас невыгодна, поскольку ожидается его удешевление.

По поводу дальнейшего падения курса евро говорит и аналитик Андрей Шевчишин и советует продавать эту валюту.

В то же время он добавляет, доллары следует покупать, пока курс остается стабильным.

По мнению Олега Пендзина, эксперта Экономического дискуссионного клуба, период стабильности гривны подходит к концу.

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Он убежден, пока что самыми доступными и достаточно прибыльными остаются гривневые инструменты — ОВГЗ и депозиты. Однако впоследствии более выгодным будет постепенный переход к валюте.

«В инвестиционном портфеле хотя бы треть средств должна приносить быструю прибыль. Поэтому остаются актуальными и приобретение ОВГЗ, и гривневые депозиты», — поддерживает Забловский.

Справка Finance.ua:

бизнес демонстрирует постепенное улучшение ожиданий курса национальной валюты. В среднем респонденты прогнозируют курс гривны на уровне 43,84 грн за доллар США в течение следующего года, что лучше предыдущей оценки (44,23 грн/долл.). Большинство (64,6%) ожидает курс в пределах 42,01−45,00 грн/долл;

По словам эксперта Лесового, в июле не следует ожидать потрясений на валютном рынке. Доллар будет торговаться в пределах 41,6−42,2 грн/доллар, без резких скачков или обвалов. Курс евро может быть менее прогнозируемым — стоимость европейской валюты будет находиться в диапазоне 46,5−48,5 грн;

По словам эксперта Уса, курс евро может вырасти до 50 гривен уже в ближайшее время. Он советует украинцам иметь в сбережениях как евро, так и доллары. Но с покупкой евро сейчас лучше не торопиться.

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