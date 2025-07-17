Курс гривны и привлечение инвестиций: чего ожидает бизнес — Finance.ua

Курс гривны и привлечение инвестиций: чего ожидает бизнес Сегодня 14:04 — Валюта

Курс гривны и привлечение инвестиций: чего ожидает бизнес

Бизнес сохранил положительные оценки деловой активности в следующие 12 месяцев. Предприниматели ожидают улучшения ситуации с курсом и инфляцией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний во ІІ квартале 2025 года, проведенного Нацбанком.

Какой курс гривны ожидает бизнес

43,84 грн за доллар США в течение следующего года, что лучше предыдущей оценки (44,23 грн/долл.). Большинство (64,6%) ожидают курс в пределах 42,01−45,00 грн/долл. Бизнес демонстрирует постепенное улучшение ожиданий курса национальной валюты. В среднем респонденты прогнозируют курс гривны на уровнев течение следующего года, что лучше предыдущей оценки (44,23 грн/долл.). Большинство (64,6%) ожидают курс в пределах

Прогнозы по инвестициям и занятости

Во ІІ квартале респонденты ожидали более сдержанного роста объемов реализации продукции — как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Балансы ответов составляли 10,5% и 9,4% соответственно (в I квартале — 20,7% и 19,5%). Наивысшие ожидания имеют предприятия энергетики, сельского хозяйства и отдельных других отраслей.

Оценки инвестиционных расходов остаются положительными, хоть и более умеренными. Предприятия планируют вложения в машины, оборудование и инвентарь (баланс 7,8% против 13,4% в прошлом квартале). Инвестиции в строительные работы оцениваются сдержанно (-0,7%).

20,2% компаний планируют привлекать иностранные инвестиции, что несколько выше показателя первого квартала (19,2%). Самую высокую активность в этом направлении ожидают предприятия транспорта, связи, энергетики и водоснабжения.

Ожидания относительно занятости ухудшились: баланс ответов относительно изменения количества работников в следующие 12 месяцев снизился до -4,4% (в I квартале -0,6%). Худшие прогнозы в сфере транспорта, торговли, энергетики. В строительстве и добывающей промышленности ожидается прирост персонала.

Бизнес также ослабил ожидания роста расходов на оплату труда одного работника: баланс ответов снизился с 60,1% до 49,8%.

Кредитные настроения бизнеса

Спрос на кредитование среди предприятий несколько снизился: 33,9% респондентов планируют брать кредиты (против 35,2% в I квартале), что соответствует уменьшению потребности в заемных средствах — до 33,3%.

Абсолютное большинство предприятий (83%) предпочитают кредиты в национальной валюте. Главным препятствием остается высокая стоимость заимствований — это отметили 47,7% респондентов. При этом 43,6% компаний пользуются альтернативными источниками финансирования.

На фоне общего снижения спроса снизились и оценки жесткости условий доступа к кредитам: баланс ответов составляет 9,8% (в I квартале — 17,3%). Доля компаний, планирующих привлекать финансирование за рубежом, также немного сократилась — до 6,4% с 7,1%.

В то же время незначительно усилилось влияние валютного фактора — 18% респондентов отметили, что колебания курса гривны к иностранным валютам влияют на их финансовые планы (против 15,8% раньше).

Ожидания бизнеса относительно макроэкономической ситуации в Украине

Бизнес в дальнейшем ожидает увеличения объема производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 9,2%.

В Нацбанке отмечают, что активизации производства ожидали респонденты из 15 областей, представители всех видов экономической деятельности, кроме транспорта и связи, а также все по размеру и направлениям деятельности. Самые высокие ожидания продемонстрировали предприятия энерго- и водоснабжения, крупные предприятия, а также осуществляющие только экспортные операции.

Инфляционные ожидания украинского бизнеса несколько улучшились — впервые за последний год ожидаемая годовая инфляция на ближайшие 12 месяцев составила 10,9%, тогда как в предыдущем квартале этот показатель равнялся 11,5%. Доля респондентов, прогнозирующих инфляцию более 15%, уменьшилась до 15% с 20,1%.

Основным фактором роста цен остаются военные действия — об этом заявили 78,4% опрошенных. Также возросли ожидания влияния таких факторов, как цены на мировых рынках и рост доходов населения. А вот значение курсового фактора уже третий квартал подряд оценивается как менее весомое, как и влияние возможных изменений в налоговой политике.

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