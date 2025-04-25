Доллар или евро: ситуация в мире — мнение эксперта
В последние недели доллар активно снижается по отношению к корзине основных валют, евро — растет. И чем дольше сохраняется такая ситуация, тем активнее обсуждается в СМИ тема возможного окончания эры гегемонии доллара. Об этом пишет Минфин.
Начавшиеся изменения валютного миропорядка коснутся и миллионов украинцев, привыкших измерять уровень своего благосостояния в «зеленых».
Главным ньюсмейкером для большинства рынков остается Дональд Трамп. Введение заградительных пошлин для основных торговых партнеров Штатов (и особенно жесткий их вариант для Китая), публичные откровения о отставке главы ФРС Джерома Пауэлла отправили американские рынки в крутое пике и ослабили доллар.
Инвесторы восприняли сказанное как давление на Федрезерв. Увольнение главы регулятора могло открыть путь к запуску «печатного станка» в угоду политических интересов Дональда Трампа. Поэтому инвесторы продолжили идти в защитные активы — золото и другие, более «прогнозируемые» валюты: евро, швейцарский франк и японскую иену.
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Но это не решает глобальную проблему. А она заключается в том, что все большее число стран и все глубже вовлекаются в торговую войну США и Китая. При этом Трамп в присущей ему агрессивной манере практически ставит всех перед выбором: США или Китай.
Но вместо укрепления позиций Америки ее президент получает ответную реакцию: финансовый и торговый мир быстро перегруппировывается.
ЕС с его более прогнозируемой политикой, а также Швейцария, начинают перетягивать на себя капиталы инвесторов. Канада, Индия, Австралия и часть стран ОПЕК все более активно сближаются с Евросоюзом, а Китай со своей валютой еще активнее заходит на рынки Африки, Азии и Латинской Америки, в россию.
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Евросоюз же взял курс на восстановление своего экономического потенциала, в том числе и военного, на который может быть выделено до 800 млрд евро. Не случайно последовали заявления руководителей Франции, Германии, Европарламента о том, что евро вскоре может заменить доллар США как международное средство расчетов.
Разрушение мировых экономических связей из-за агрессивных торговых войн США толкают Европу, Азию, Африку, Ближний Восток и Южную Америку к более тесному сотрудничеству с Китаем. Это стратегически опасно для Штатов, рискующих растерять всех своих союзников и сократить сферу мировых расчетов в долларе.
Стоит ли украинцам сбрасывать доллар и затариваться евро
В ситуации финансовой зависимости нашей страны от поступлений международной помощи в бюджет и учитывая текущую структуру наших золотовалютных резервов, особого проседания курса доллара в Украине Нацбанк допустить не может.
Тем более что бюджет рассчитан, исходя из курса доллара в 45 гривен (и хотя этот курс, похоже, завышен в нынешних реалиях, говорить о сильном долгосрочном укреплении гривны по отношению к доллару не приходится).
Скорее всего, Нацбанк будет просто пытаться максимально сглаживать курсовые колебания по доллару на межбанке через свою политику «курсовой гибкости». И хотя доверие к доллару в мире снижается, из-за местной специфики в Украине валюта янки останется еще долго символом богатства и относительной стабильности.
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