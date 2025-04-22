Евро установил новый рекорд: официальный курс валют на вторник — Finance.ua
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Евро установил новый рекорд: официальный курс валют на вторник

Валюта
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Евро установил новый рекорд: официальный курс валют на вторник
Евро установил новый рекорд: официальный курс валют на вторник
Национальный банк Украины установил на вторник, 22 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,38 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
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Как сообщается на сайте регулятора, по отношению к европейской валюте гривна резко ослабила позиции. Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 47,77 грн за один евро, то есть гривна потеряла сразу 74 копейки и обновила исторический максимум.
На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,43−41,46 грн/долл., а евро — 47,79/47,80 грн/евро.
В обменниках Украины сегодня средний курс доллара составил 41,10 грн/долл., а продать доллар можно было по курсу 40,95 грн. В то же время курс наличного евро составил 47,32 грн/евро, а курс продажи — 46,87 грн/евро.
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Со своей стороны «ПриватБанк» установил на сегодняшний день курс доллара к гривне на уровне 41,55 гривны за доллар, а курс евро — 47,90 гривны.
Стоит отметить, что золото достигло рекордного максимума из-за опасений роста мировой экономики на фоне торговой войны между США и Китаем. В то же время доллар продолжил падение и достиг трехлетнего минимума.
По материалам:
УНІАН
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